國防部不評論首長異動傳聞 強調潛艦國造正常推動

外傳包括國防部長嚴德發在內的國安團隊將有異動，國防部發言人史順文上午表示，臆惻的人事訊息，國防部並無所悉也不作評論。而國軍春節重點加強戒備時期自今晚17時展開，對台海周遭海空情動態，國軍用聯合情監偵作為，都會嚴密掌握，春節期間不會有任何鬆懈。

國防部上午舉行記者會，史順文上午表示，春節重點期間三軍戰備部隊加強戒備，嚴密掌握各項敵情動態，讓國人快樂平安歡渡春節；國軍戰備整備不會因春節假期而鬆懈，都已作完整規劃。對台海周遭海空情動態，國軍運用聯合情監偵作為，都會嚴密掌握，春節期間不會有任何鬆懈。

外傳對國軍高層人事異包括國防部長、國安局長與參謀總長將有異動，甚至影射潛艦國造業務遭檢調調查。史順文說，臆惻的人事訊息，國防部並無所悉也不作評論；而潛艦國造是政府歷來一貫政策，也是國防自主重要指標，這些專案都依照敵情威脅及聯合戰力規劃，在立法院、監察院監督下審慎嚴謹推動執行，目前主合約商台船辦理進度都正常。

而傳今年漢光演習將有計畫實施屏東佳冬戰備道啟用與戰機起降驗證，史順文表示，國軍重要演訓任務都是考量敵情威脅與建軍備戰成果，務實檢討規劃，今年漢光37號演習各項科目，現正嚴謹規劃中，會在適當時間公開說明。