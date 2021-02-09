國防部公職人員財產申報抽籤 張哲平披露少數挨罰原因

國防部上午舉行「109年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，現場計有空軍作戰指揮部少將主任唐才彬等301人中籤，須接受財產實質審查。國防部副部長張哲平表示，國軍自民國82年公職人員財產申報法實施以來，在歷來實質審查過程中，「僅有個位數、極少數同仁」因個人疏失，漏報配偶財產與保險，而遭受懲罰。基本上中籤的軍方申報義務人都符合國防部期待。

國防部上午表示，依據「公職人員財產申報資料審核及查閱辦法」規定，於今（9）日公開辦理「109年度公職人員財產申報實質審查抽籤記者會」，由張哲平主持，現場並由陸軍常務次長莫又銘、總督察長劉得金等將領，透過電腦作業系統「隨機抽樣」的方式，自全軍列管申報義務人3000人中，抽出301人進行實質審查作業，並從301人中再抽出7人實施前後年度申報資料比對。計有陸軍司令部計畫處長沈威志、陸軍馬防部政戰主任唐明德等301名將校中籤，須申報個人與配偶財產。

張哲平致詞表示，國軍自民國82年財產申報法公布施行以來，全軍申報義務人均能夠在時限內申報，除部分人員依國家情報工作法採紙本申報外，電腦上線申報率達100%。另為簡化申報程序，國防部積極鼓勵同仁授權法務部功能平臺進行財產查調，107年的授權率已自39.5%提高到91.5%，近兩年也均維持九成以上的授權率。

張哲平表示，廉潔與軍紀都是軍旅生涯處事的準繩，需要長時間累積，才能內化於每個國軍人員心中；為此，務應恪遵財產申報規定以落實推動陽光法案，並以此督勉全體國軍人員無論在作業或行事，都必須依循法令規章要求，展現國軍「廉潔自持、依法行政」風範。

主持抽籤的張哲平表示，國軍自民國82年公職人員財產申報法實施以來，申報義務人都能在時限內完成申報；民國100年起除部分人員依國家情報人員工作法採紙本申報外，全軍上線申報比例均維持百分之百。