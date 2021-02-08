空軍：幻象戰機佣金我勝訴 飛彈佣金案仍與法商攻防中

媒體報導指稱海軍拉法葉艦佣金追得回，但幻象戰機佣金因為無事證，始終追不回。空軍司令部上午發出新聞稿否認，表示幻象戰機及飛彈採購案製造商涉違約支付佣金案，空軍業已聘請法律顧問依採購合約及事證，自101年起向國際商務仲裁法院聲請仲裁，均獲勝訴，幻象戰機佣金，已於106年12月匯還，飛彈案賠款部分則還在與法商攻防訴訟中。

媒體報導，2015年初，遭通緝的軍火商汪傳浦於英國過世，事隔6年，瑞士將一筆拉法葉艦非法佣金74億元還給台灣。拉艦佣金追得回，幻象戰機佣金因為無事證，始終追不回。

但空軍司令部今(8)日澄清指出，報導內容與事實不符。有關幻象戰機及飛彈採購案製造商涉違約支付佣金案，空軍業已聘請法律顧問依採購合約及事證，自101年起向國際商務仲裁法院聲請仲裁，均獲勝訴。

空軍司令部說，幻象戰機佣金，已於106年12月匯還；另飛彈案部分，法商認為仲裁賠償金涉有「雙重受償」疑慮，向法國法院聲請「假扣押」暫停返還，現正由空軍專案律師進行訴訟，並持續透過各種法律途徑，確保我國最大權益。

幻象戰機佣金具體情況雖不得而知，但採購六十架幻象戰機加上雲母飛彈等武器，總金額高達1600億元，遠高於拉法葉艦採購案的800億餘元，因此外界估計戰機佣金總額應該遠高於拉法葉艦佣金。

空軍在1992年向法國採購60架幻象2000-5型戰機，同時採購了480枚雲母中程空對空飛彈。除戰機購案違反我排佣條款外，空中巴士集馬特拉防衛公司（Matra Defence S.A.S.）被指控「違反飛彈銷售合約」，該公司在1998年被空巴併購，罰款也將由空巴概括承受。2012年底，空軍向總部位於巴黎的「國際商會」（ICC）提出仲裁。2017年，空軍以「龍飛專案」為名赴法國進行法律訴訟，後來國防部追加預算，增聘法律顧問，最後迫使達梭等廠商針對幻象戰機佣金案認輸賠款。