獨／管制體測不合格者 陸軍司令：軍人不能是東亞病夫

陸軍是三軍唯一推動「運動員戰士」計畫的軍種，近年來成效斐然。為進一步輔導國軍基本體能驗測不合格的官兵，陸軍司令陳寶餘近期向內部宣示：「軍人要打仗，不能是東亞病夫」，下令全軍體能不合格的官兵，即日起納入各營「健康管理推廣中心」管制；而「體重管理士」，兼任體能管理，輔導體能不及格者運動，直至驗測及格才能解除管制。

陸軍推動「運動員戰士」計畫，曾宣示：士兵是最精密，也是最複雜的陸軍武器系統。為了捍衛國家，必須如職業運動員般，透過「充分睡眠、均衡營養、多元活動」的戰力三要素，將自己的身體狀況、認知及情緒保持在最佳狀態，以捍衛國家，而其表現好壞，維繫著國家安全。

因此為關注官兵健康，陸軍仿美軍健康促進計畫，在各營級單位設有「健康管理推廣中心」，任務為輔導官兵「避免」酗酒、檳榔、不運動、壓力、肥胖等有害生活習慣，計畫設有「體重管理士」，針對官兵BMI過高及三高人員飲食與生活加以關注、輔導。

陸軍近期對「健康管理推廣中心」下達命令，全軍體能不合格的官兵，即日起納入各營健康管理推廣中心管制；而全軍健康管理推廣中心體重管理士，兼任體能管理，輔導體能不及格者運動。