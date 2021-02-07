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網戰官兵盡責操演遭送法辦 資電軍宣稱非國防部主導

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
資通電軍指揮部今（7）日宣稱官兵演習遭法辦非該部移送檢調。圖／取自資通電軍影片
資通電軍指揮部今（7）日宣稱官兵演習遭法辦非該部移送檢調。圖／取自資通電軍影片

資通電軍網路戰聯隊官兵因執行電腦駭客攻防習，遭被突破的國軍高司移法偵辦，幸獲不起訴處分。但資通電軍指揮部今（7）日宣稱，此案並非該部移送檢調。

資通電軍指揮部發出新聞稿宣稱，該部基於維護官兵權益，已曾就此案向高檢署提出說明，相關人員均是遂行職務，於漢光演習期間進行網路戰攻防演練；所屬官兵獲不起訴處分，資電軍已盡維護官兵權益職責。新聞稿宣稱，媒體報導指出「國防部決定移送同仁調查」，與事實不符。

資通電軍指揮部新聞稿稱，該部職司維護國軍網路環境安全任務，年度各項資安防護演練均明確律定演練程序、方式及範圍等規範，並嚴令作業人員恪遵標準作業程序執行任務，以達合法合規的要求。

資通電軍指揮部表示，為強化網路安全執行能力，軍種持續參與國內外各項網路安全競賽及演練，並結合產官學研資源，培育資安高素質人才，已獲致優異的成果。

漢光演習 國軍 資安

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