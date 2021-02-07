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國軍演習駭侵竟遭送辦 賴士葆：打擊國軍士氣

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
賴士葆今天表示，軍士官扮演黑帽駭客，執行國家任務，國防部怎輕率要求查辦，這已經打擊國軍士氣。記者林麗玉／攝影
賴士葆今天表示，軍士官扮演黑帽駭客，執行國家任務，國防部怎輕率要求查辦，這已經打擊國軍士氣。記者林麗玉／攝影

國防部將兩名軍士官在漢光演習扮演駭客，攻破管理系統，國家培育的優秀人才原應受表揚，卻被國防部依外患罪章的刺探搜集國防秘密罪嫌送辦。國民黨立委賴士葆今天表示，將打擊國軍士氣。

國軍第四軍種「資通電軍」黃姓軍官及鄧姓士官，接連在漢光演習扮演「黑帽駭客」，攻破國防部參謀本部人事參謀次長室管理系統，取得國防部前部長馮世寬、前參謀總長李喜明人事機密。國防部將兩名軍士官以刺探搜集國防秘密罪嫌送辦，不過高檢署調查後，認為兩人的駭侵動作是依法令所為的職務行為，處分不起訴。

賴士葆表示，這是軍士官扮演黑帽駭客，執行國家任務，國防部怎麼會這麼輕率要求查辦，這已經打擊國軍士氣。尤其現在部隊不僅陸海空三軍，還有很多軍種，其中很大軍種是網軍，需要一些高手加入，結果因很多原因，國防部要調查來、調查去，將影響軍中士氣。

國防部 漢光演習 國軍

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