國軍黑帽駭客攻進國防部 取得四名將領個資挨告外患罪

資通電軍網路戰聯隊官兵因執行電腦駭客攻防習，遭被突破的國軍高司移法偵辦，幸獲不起訴處分。此案源自2017年5月舉行的漢光33號演習，當時國軍攻防演練計畫中，由網路戰大隊（現已改制為網路戰聯隊）負責，演習期間攻擊團隊找出國防部參謀本部人事次長室（聯一）的網站漏洞，事後發現該漏洞一直未補，演習後持續在例行演練中加以進攻，並象徵性自資料庫中取得包括時任國防部長馮世寬、陸軍通資處長楊登欽、資通電軍指揮官馬英漢與國防部訓次室訓練處長林文皇的人事資料，作為演習成果佐證，反而挨告。

官兵透露，演習中參演黃姓軍官、鄧姓士官都按表操課，攻擊團隊找出國防部參謀本部人事次長室（聯一）的網站漏洞，還曾因此受獎。而後國防部參謀本部資通電軍指揮部成立後，網路戰聯隊改制，網路戰聯隊仍每月定期都會舉行攻防演練任務，參演漢光的攻擊團隊發現聯一之前演習時找出的漏洞，卻仍未修補，因此利用同樣的漏洞，再次進攻，並在過程中取得國防將領人事資料作為佐證，卻因此遭參謀本部人事次長室通報到調查局法辦。

資通電軍曾於2019年8月函文高檢署，說明所這項執行的任務有其正當性。但兩位主導攻擊團隊的軍士官，仍然因此遭以涉犯刑法外患罪章第111條第1項「刺探收集國防秘密」，以及刑法第358、361條「妨害電腦使用」等罪被移送高檢署。而今不起訴確定。

據了解，當時團隊共取得四名人事資料，除部長馮世寬外，還有時任國防部「資電作戰指揮部」少將指揮官的楊登欽，與稍晚改編制為「資通電軍指揮官」的馬英漢。當時楊調回軍接少將通資處長，由原通資處長馬英漢，改接編階提升後的「資通電軍指揮部」中將指揮官至今。此外，還有時任國防部訓次室訓練處長的少將林文皇，林歷任333旅長，2017年任國防部訓次室訓練處長，陸軍10軍團參謀長、國防部長嚴德發辦公室主任等職務，現任國防部作計室聯戰處長。