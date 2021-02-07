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國防部網戰演習遭攻破後 花了億餘元買這項軟體自保
歷經國防部聯一人事次長室遭自家網軍駭客攻破後，國防部去年（109）向中科院採購能掃瞄國軍民網可能存在漏洞的弱點掃瞄軟體自保，耗資1億6508萬1000元。
國防部說，這種軟體能掃瞄國軍民網可能存在的漏洞外，還能針對敵對勢力網站、主機、伺服器、物聯網裝置等終端設備，進行弱點探測，定期針對國軍208個軍民網，含軍醫、軍校等單位網站，進行風險檢測，並能建立敵重要目標情資庫，戰時能結合主戰兵力對敵實施關鍵打擊，遲滯敵軍作戰行動。
採購這項軟體的，包括國防部參謀本部與通資電軍指揮部。
國防部表示，我國經常面對網路竊資與攻擊考驗，108年度發生銓敘部及1111人力銀行個資外洩事件，如國軍網站發生相同情形，將使軍事作戰安全遭受極大損害，為確保國軍軍、民網資訊環境安全，參謀本部向中科院採購弱點掃瞄軟體，定期針對國軍208個軍民網，含軍醫、軍校等單位網站，進行風險檢測，辨識網站風險，進而實施修正，避免國軍網站資訊存在於高風險環境，遭受損失。
至於負責攻任務的資通軍也採購這項軟體，則是針對敵對勢力目標網路情蒐任務使用，與資安防護的弱點掃瞄軟體使用範圍目的不同。因資安防護的弱點掃瞄軟體，須綁定電腦設備，基於軟體權及智慧財產等因素，無法以共用分享方式分享軟體。
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