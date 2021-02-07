演習突破遭挨惱羞長官提告 國軍高端網戰人才難覓

資通電軍網路戰聯隊官兵在漢光演習中扮演「黑帽駭客」執行電腦駭客攻防，卻遭自家軍方移法偵辦，雖獲不起訴處分，但此案將網路戰大隊當年鳳毛鱗角的高端人才嚇到打報告退伍，更陷其於失去良民身份無法謀職的巨大風險。官兵坦承士氣因此大受打擊；官兵抱怨說，「天威部隊滲透機敏營區處所貼『炸彈』，是否也可能被遭滲透單位提告移送呢？」。

此案發生於2017年漢光33號演習，軍方兩名資電作戰資訊士演習期間，駭入國防部人資系統後台，取得高階將領人事機密，竟遭移送法辦。

當時網路戰聯隊還被立法院批評資通電軍承辦網路戰人員培訓成效差，指2017至2018年9月止，共有333受訓人，其中大部分落在專精一級與專精二級，而最高專家級竟無一人。卻不知內部發生專家演習駭進國防部，卻反遭提告的案件。資通電軍網路戰大隊目前已改制為聯隊，部署在北中南民用建築中，執行任務之餘，採軍事管理、集中住宿，具高端駭客技能者多難接受這種生活形態，人才更難覓。

資通電軍當年為提升人才培訓，投資兩千多萬辦理「資安旗艦計畫-資安人才技能精進」，專為培養通電軍網路戰聯隊專業技術資訊人才，強化「滲透與攻擊解析」、鑑識及防禦管理、情資蒐集與數據分析、威脅情資分析及資安漏洞探析等專業技能。

這項訓練並由深至淺規劃進階班、專精班與菁英班，課程有四類26項進階課程，訓練人數100人次，時數達1萬2360小時，目的在建構防護軍事作戰指管網路安全與協防國家關鍵資訊基礎設施能力。當年資通電軍承辦網路戰人員，專家級僅約佔2%，菁英級以上占13%，其餘87%為專精一級與二級。

由於專家級資格須同時擁有思科網際網路專家認證（CCIE）、資訊安全系統專家認證（CISSP）、紅帽系統部署工程師認證（RHCA）等三種不同領域兩張以上證照。資通電軍已有兩名軍官考取其中兩張。

網路戰聯隊目前除指行國防部指管系統健檢任務外，也配合政府部會支援如外交部外館網際防禦體系、中研院資訊系統資安健檢，並定時參加行政院攻防演練等專案任務。逐步培育師資種能，透過實務經驗與此案挹助的國家關鍵資訊基礎設施系統架構及其系統防護的等特點與弱點與所需專業技能訓練，精進網路戰大隊人員專業；培養出有完全作戰能力 (FOC)教官，建立國軍網路戰部隊訓能。要將國防部一般網路戰人力轉型提升為具備國家關鍵資訊設施護能量的專業能力。

有官兵透露，但在此事件發生後，網路戰聯隊人才培訓業務停滯，士氣遭受打擊，演習小心翼翼，「安全為上」，以免招惹高官不悅，他很好奇，國軍每年有「天威測考」，那些部隊敢滲透國防部嗎？會否遭致報復？貼個「炸彈」貼紙被移送法辦？

有將領認為，聯一可能是被修理，嚥不下這口氣，但人次室、訓次室、督導資電部的通次室，都是參謀本部下轄的單位，下屬單位互告，難道首長都管不住嗎？他認為，資網路戰大隊官兵演習仍執行駭入，可能是對演習中止步調不一致所致。