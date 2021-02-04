聽新聞
test
0:00 / 0:00
空軍八大基地塔台重建 台南新建塔台曝光 造型古樸
各空軍各基地塔台老舊，空軍司令部105年起編列2億8000萬元預算，在台中、新竹、台東、岡山、嘉義、台南、屏北、屏南等8個空軍基地新建新塔台，現已陸續完工等待驗收。空軍台南基地新建塔台日前曝光，古樸造型與舊塔台相映成趣。
空軍基地內所設置各塔台是航管人員管制軍、民航空器起降及維護飛航安全的重要建築，各基地塔台興建均已超過30年，空軍司令部105年編列預算推動「新建8座塔台」與「原有各塔台通訊系統轉移至新塔台」兩項工程，原預計108年就應全數完工，卻因為當初預算編列額度不符市場行情，連續流標，導致塔台去年(109)底才陸續完工，但至今有部分塔台尚未驗收通過，也尚未進駐通訊指管設備。
國防部日前舉行春節加強戰備操演，空軍台南聯隊IDF機隊展現制敵戰力，基地內新建塔台也首度曝光。這座塔台規劃去年10月9日完工，但截至目前為止尚未驗收完畢，且造型「古樸」，屬圓筒狀，與舊式有著多稜角視窗的舊型塔台相映成趣。塔台通訊系統整合則預劃今年3月14日完工。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言