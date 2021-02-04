內政部修徵兵規則 想早點、晚點當兵役男都看過來

因應每年六月軍事訓練役男從學校畢業等待服役者眾，且「國防部新兵訓練中心接訓量有限」，導致影響役男入營服役期程。內政部公告修訂「徵兵規則」，徵兵順序從原本按出年月日排序外，增列軍種抽籤日期，且未來在兵額補充無礙時，內政部得主動依役男申請優先入營、未申請優先及延緩入營或申請延緩入營的意願，依序安排入營服役。想早點當兵未來可早點到鄉、鎮、市、區公所抽軍種兵科籤。

此外，徵兵規定也新訂，為審慎判定役男體位及維護兵役公平。有關判定替代役體位案件，增列除身高、體重、身體質量指數、視力及扁平足，因以單一數據為體位的判定，較無爭議外，其餘案件應併同免役體位案件送役男體位審查會審議。

相關修法目前正在政府公共政策平台公告中，修法意首先就指出「國防部新兵訓練中心接訓量有限」的因素。不過，國防部為消化滯徵的新兵，同時舒緩目前新訓部隊壓力，已推動新復編5個新訓基幹旅，復編單位包括陸軍101旅、109旅、117旅、249旅與137旅。上月1日已依計畫於北部及南部地區各擴編109及117旅；另持續依期程管制北、中、南部地區新編3個步兵旅編成，預於民國112年12月31日全數編成。

內政部修訂「徵兵規則」第5條、第13條、第14條條文，主要增列得辦理規劃徵兵順序法源與增列替代役體位條件。

徵兵規則第五條規定：每年之徵集順序，各徵兵機關應依年度應徵兵額，按未徵役男出生年次之先後，與其役別、軍種主要兵科及抽籤號次徵集之。

修法增列為：每年之徵集順序，各徵兵機關應依年度應徵兵額，按未徵役男出生年次，與其役別、軍種主要兵科抽籤日期及抽籤號次先後順序徵集之。前項徵集順序於兵額補充無礙時，內政部得辦理役男申請入營時程，並按役男入營時程意願，與其出生年次、役別、軍種主要兵科抽籤日期及抽籤號次先後順序徵集之。

內政部說，徵兵順序增列「抽籤日期」，另於兵額補充無礙時，內政部得規劃辦理役男申請入營時程，並按役男申請入營時程緩急等徵集順序，安排入營服役。

此外，內政部也修正條文第十三條、第十四條，從過去僅有免役條款外，為審慎判定役男體位及維護兵役公平。有關判定替代役體位案件，增列除身高、體重、身體質量指數、視力及扁平足，因係以單一數據為體位之判定，較無爭議外，其餘案件應併同免役體位案件送役男體位審查會審議。

此案目前公告中，公告期限至4月6日。