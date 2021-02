我開始公布美機動態 國防部：因應情勢需要 適時調整

國防部逐日公布共機侵入我西南防空識別區的即時軍事動態,上月31日起也開始公布進入同一空域的美軍軍機。對於這項轉變的原因,國防部發言人史順文上午表示,相關資訊公布內容,國防部會因應情勢需要,適時調整與公布。

國防部官網上「即時軍事動態」的欄目,31日起因開始披露西南空域美籍偵察機動態,名稱從過去「中共解放軍進入我西南空域活動情況」(PLA aircraft entered Taiwan’s southwestern ADIZ),在官網上改稱為「我西南空域空情動態」(Airborne activities in the southwestern ADIZ of R.O.C.),連日已披露三架美籍偵察機進入我西南防空別區,但未如同共機一般公布其航跡示意圖,僅有短短文字示意。

國防部上午舉行記者會,針對這項作法改變原因,史順文表示,面對中共軍機常態化侵擾我西南空域,國防部透過聯合情偵作為,都有掌握並適切應處,相關動態都公布在官網即時軍事動態專區,除讓國人了解國防部能精準掌握區域情勢外,同時也建立民眾敵情意識,讓國際社會認知中共破壞台海現狀的挑釁行為。

至於資訊公布內容,他說,國防部會因應情勢需要,適時調整與公布。

而對於國防部去年11月針對「經常戰備時期突發狀況處置規定」增修訂了25條狀況與處置作為,國防部本月展開全軍驗測。而據轉述,其中重要條文之一,就是「我方不會挑釁、不主動攻擊,將承受第一擊,判明敵意圖後,行使自衛反擊權」,避免台海情勢擦槍走火。

對此,史順文宣稱,國防部沒有修訂相關內容。他表示,國軍經常戰備時期突發狀況處置規定,內容屬機密文件,國防部不評論。

但事實上軍方內部證實,國防部11月特別針對「經常戰備時期突發狀況處置規定」兩度進行「補充規定」與「增修訂」,並通令各軍種針對「經常戰備時期突發狀況處置規定」新訂內容與「台澎防衛作戰國軍戰備規定」,三軍各級正副主官、作戰情報主管、幕僚與戰備人員均須熟讀,一月起就開始針對營連級以上單位正、副主官、作戰情報主管幕僚實施測驗。