國防部：今年教召三千人 大部分是曾申請免召出國者

國防部全民防衛動員室主任韓岡明上午宣布，今年後備教召將採取「舊制」，將針對過去退伍後八年內接受教召次數未達四次的志願役、義務役後備軍士官，進行一次「五到七天」的教召，人數約有三千人，「很大一部分是因為出國的關係，教召時他出國沒被召到」的「免召出國」者。而新制教召方式調整為「年年施訓、每次14天」，並依新編部隊類型，規劃自111年試行，預於113年全面實施。

但國防部強調，新制教召方式規劃自111年試行期間，將與舊制的現行作法「隔年施訓、每次5-7天」雙軌同步執行，並非現行作法「隔年施訓」僅至今(110)年截止。

國防部上午舉行記者會，由韓岡明說明今年後備軍人教育召集的作法。全民防衛動員室主任韓岡明表示，去(109)年9月30日立法院預算中心指出：109年後備部隊軍、士官選充率偏低，恐影響後備戰力。國防部去年10月22日赴立法院實施國軍「提升後備戰力」專案報告提出：解除「編管8年」政策，採「後退先選」原則召訓，以提升後備部隊軍、士官選充率。

他表示，依兵役法施行法第27條規定：教育召集於退伍後8年內，以4次為限，每次不超過20日，但得視軍事需要酌增年限、次數及時間。而為滿足後備部隊選充需求，自今(110) 年起，解除「編管8年」政策放寬至「退伍12年」。主要針對8年教召未滿4次的軍、士官，但不包含士兵，以確維教召公平性，並有效維持後備部隊戰力。待召訓的退役軍士官約有三千人。

韓岡明說，而國防部規劃，「兩年一次、一次五到七天」的舊制教召，今年是最後一次；而從明年（111）開始，將適時採取「年年施訓、每次十四天」的新制教召，至113年將全面施訓。

他說，今年的作法是「過渡性制度」，針對退役八年內尚教召尚不滿四次的志願役退伍軍人。而這三千人可能是過去曾申請「緩逐儘召」或免召出國。他強調，很大一部分是因為出國的關係，教召時他出國沒被召到，或是因為教召時有三歲以下子女，因此申請緩除禁召，「種種原因」讓這三千人在退役八年內未教召四次；此外，教召選充依據專長、軍種與戶籍地，有人符合這三個條件被抽到教召，但也有人三項條件中不符，因此未被抽中教召。

他進一步表示，今年教召投入這三千名後備軍士官，據後備指揮部電腦系統初步估計，軍官選充率可達70%，士官可達90%，士兵沒有問題。在未修法前，目前沒有教召女性退役軍士官兵的計畫。

韓岡明說，今年教召訓練自3月9日起實施，相關教召資訊將於記者會後公告於後備指揮部網頁—後備軍人網路服務台 (afrc.mnd.gov.tw)提供查詢，另教召令已於1月28日起(約40天前)依排定梯次依序寄發，請接獲教召令之後備軍人按時報到，參與專長複訓與戰備任務訓練，共同保衛國家安全。

據了解，後備教召新制未來演變，今 (110) 年起，解除「編管 8 年」政策放寬至「退伍12年」。主要針對8年教召未滿4次的志願役及義務役軍、士官，但不包含士兵，以確維教召公平性，有效維持後備部隊戰力。

而新制教召方式調整為「年年施訓、每次14天」，並依新編部隊類型，規劃自111年試行，預於113年全面實施，試行階段期間將與現行作法「隔年施訓、每次5-7天」雙軌同步執行，並非現行作法「隔年施訓」僅至今(110)年截止。