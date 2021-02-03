湯曜明等退將捲入翁茂鍾買股案 國防部：配合清查比對

「鏡周刊」今天報導，前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案，捲入軍方將領，翁茂鍾的筆記內容顯示，包括前國防部前部長湯曜明、陳肇敏、前總政戰部主任鄧祖琳、海軍上將顧崇廉與憲兵中將劉大鵬，均捲入買股案，由自已或透過妻子進股票。接近湯曜明的軍方人士今天說，湯近年罹帕金森氏症，而以其直率個性，面對這種指控「早就跳起來了」。國防部發言人史順文則強調，目前此案正在作清查與比對，若需國防部配合處，將全力配合。

「鏡周刊」今天報導，前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案，捲入軍方將領，翁茂鍾的筆記內容顯示，包括前國防部前部長湯曜明、陳肇敏、前總政戰部主任鄧祖琳、海軍上將顧崇廉與憲兵中將劉大鵬，均捲入買股案，由自已或透過妻子進股票。

報導宣稱，翁的筆記顯示，湯、陳二人不但收受翁饋贈的襯衫，也買進翁的股票，且在密集往來期間，翁的佳和集團更狂做軍方生意，屢屢輕鬆拿下軍方標案，總金額逾2億元，直到湯卸下國防部長後，標案才快速減少。

報導指稱，這份買股名單從1998年左右開始記錄，內容記載前國防部長湯曜明上將以黃翠梅名義買了20張佳和集團股票，匯入款項110萬元，每股55元；前國防部長陳肇敏上將以本身義買進10張，匯款55萬元；海軍上將顧崇廉則以金素娟名義買了20張，匯了110萬元；政治作戰局前身的總政戰部主任鄧祖琳上將以妻子鄧陳秀蘭名義買了10張，成交價每股82.5元；憲兵中將劉大鵬則以劉淑芸名義買了5張，成交價也是55元。

報導指出，湯曜明與陳肇敏都是前總統李登輝與陳水扁愛將，在扁任內任國防部正、副部長，兩人曾權傾藍綠兩朝。而湯退休後，陳於2008年馬英九上任後擔任國防部長。

接近湯曜明的軍方人士今天說，湯近年患帕金森氏症，需要靜養，症媒體報導內容，家人並未讓他知情，因此無法得知其反應，但他說，以湯直率個性，面對這種指控「早就跳起來了」。