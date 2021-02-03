快訊

趙少康今重回國民黨 江啟臣將發中評委資格

湯曜明等退將捲入翁茂鍾買股案 國防部：配合清查比對

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
媒體報導，前國防部長陳肇敏捲入前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案。聯合報系資料照
媒體報導，前國防部長陳肇敏捲入前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案。聯合報系資料照

「鏡周刊」今天報導，前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案，捲入軍方將領，翁茂鍾的筆記內容顯示，包括前國防部前部長湯曜明、陳肇敏、前總政戰部主任鄧祖琳、海軍上將顧崇廉與憲兵中將劉大鵬，均捲入買股案，由自已或透過妻子進股票。接近湯曜明的軍方人士今天說，湯近年罹帕金森氏症，而以其直率個性，面對這種指控「早就跳起來了」。國防部發言人史順文則強調，目前此案正在作清查與比對，若需國防部配合處，將全力配合。

「鏡周刊」今天報導，前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案，捲入軍方將領，翁茂鍾的筆記內容顯示，包括前國防部前部長湯曜明、陳肇敏、前總政戰部主任鄧祖琳、海軍上將顧崇廉與憲兵中將劉大鵬，均捲入買股案，由自已或透過妻子進股票。

報導宣稱，翁的筆記顯示，湯、陳二人不但收受翁饋贈的襯衫，也買進翁的股票，且在密集往來期間，翁的佳和集團更狂做軍方生意，屢屢輕鬆拿下軍方標案，總金額逾2億元，直到湯卸下國防部長後，標案才快速減少。

報導指稱，這份買股名單從1998年左右開始記錄，內容記載前國防部長湯曜明上將以黃翠梅名義買了20張佳和集團股票，匯入款項110萬元，每股55元；前國防部長陳肇敏上將以本身義買進10張，匯款55萬元；海軍上將顧崇廉則以金素娟名義買了20張，匯了110萬元；政治作戰局前身的總政戰部主任鄧祖琳上將以妻子鄧陳秀蘭名義買了10張，成交價每股82.5元；憲兵中將劉大鵬則以劉淑芸名義買了5張，成交價也是55元。

報導指出，湯曜明與陳肇敏都是前總統李登輝與陳水扁愛將，在扁任內任國防部正、副部長，兩人曾權傾藍綠兩朝。而湯退休後，陳於2008年馬英九上任後擔任國防部長。

接近湯曜明的軍方人士今天說，湯近年患帕金森氏症，需要靜養，症媒體報導內容，家人並未讓他知情，因此無法得知其反應，但他說，以湯直率個性，面對這種指控「早就跳起來了」。

對此，史順文表示，國防部辦理採購案件，都秉持公平、公正、公開原則，並依政府採購法辦理招標作業，不會有受到外力干涉情況。目前本案正在作清查與比對，若需國國防部配合處，將全力配合。

媒體報導，前國防部長湯曜明捲入前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案。聯合報系資料照
媒體報導，前國防部長湯曜明捲入前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案。聯合報系資料照
媒體報導，前總政戰局長鄧祖琳捲入前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案。聯合報系資料照
媒體報導，前總政戰局長鄧祖琳捲入前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案。聯合報系資料照

國防部 翁茂鍾 憲兵

延伸閱讀

石木欽告許宗力「熄火又燃起」 台北地院18日開庭

石木欽控許宗力涉誣告案 北院18日首度開庭

石木欽案6前法官移送監院 陳菊：監委會守護正義

石木欽案延燒…襯衫收受表 爆府院高層也捲入

相關新聞

國防部：志願役教召未滿4次 編管期可延長至12年

國防部今天表示，自今年起，主要針對教育召集8年未滿4次的志願役軍、士官，教召編管期自8年延長至12年，以確保教召公平性、...

湯曜明等退將捲入翁茂鍾買股案 國防部：配合清查比對

「鏡周刊」今天報導，前公懲會委員長石木欽與富商翁茂鍾不當往來買股案，捲入軍方將領，翁茂鍾的筆記內容顯示，包括前國防部前部...

「大國競爭」轉向？拜登上任後亞太戰略走向觀察

歷任美國總統都設法避免在台灣問題上造成美中裂痕，歐巴馬任內對中國也多有遷就，但也未讓中國在國際及美國關切的區域議題如北韓或南海上讓步。中國仍不放棄「武力犯台」意圖、持續強化台海當面軍力，增加台海周邊軍事活動，並且強化東海及南海軍事活動，將南海變為內海的意圖日益明顯。

共軍運-8技偵機夜航侵我西南防空識別區 空軍反制驅離

空軍今日公布我西南空域空情動態，一架中共解放軍運-8技偵機今晚侵入我西南防空識別區，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時對...

蔡英文視察「情次室聯合情研中心」盼強化情研戰力

蔡英文總統今天前往國防部勗勉「情次室聯合情研中心」，聽取工作簡報並感謝所有堅守崗位同仁的努力與付出。包括國安會秘書長顧立...

陸軍保修廠傳意外 少校墜樓不治

新北市新店區陸軍保修廠今天上午傳墜樓意外！1名蘇姓少校不明原因從宿舍5樓墜下，當場失去生命跡象，經醫院搶救，最後仍回天乏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。