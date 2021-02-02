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蔡英文視察「情次室聯合情研中心」盼強化情研戰力
蔡英文總統今天前往國防部勗勉「情次室聯合情研中心」，聽取工作簡報並感謝所有堅守崗位同仁的努力與付出。包括國安會秘書長顧立雄、國防部長嚴德發、國安會副秘書長陳文政及參謀總長黃曙光也陪同出席。蔡總統致詞指出，今年一月起，增編了員額，日後更希望透過專業訓練，藉由質量的提升，強化情研戰力。
蔡總統表示，她經常讀到各位對於國安重要資訊的報告，所以心裡就想著，一定要找時間來了解大家的工作狀況，也一定要來慰勉大家。
蔡總統說，除了從簡報看見運用大數據蒐集、分析掌握國際區域情勢，也去視察情研中心的分組及勤務內容，看到大家都能確實掌握即時軍事動態，非常重要，也非常值得肯定。相信有各位緊盯國際情勢變化，一定能夠為中華民國國軍的建軍、備戰，提供最即時、專業的建議。
蔡總統指出，今年一月起，增編了員額，日後更希望透過專業訓練，藉由質量的提升，強化情研戰力。她也期勉，各位都肩負著國安的重責大任，也因為任務機敏，大家努力的成果，無法對外展現，甚至也不能向家人訴說工作內容，大家都辛苦了。
蔡總統也向大家拜早年，祝福大家新年快樂、萬事順利，「因為有各位的守護，國人才能國家安全過好年。」
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