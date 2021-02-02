快訊

翁山蘇姬下落何方？緬甸軍人政變後的「政壇大清洗」

趙少康返國民黨選主席 馬英九回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中科院試射飛彈不見「無限高」 專家研判：研發有進展

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
中科院火砲試射時間為2月23、24日及3月3、4日共計4天，時間均為早上9點至10點30分，涵蓋海空域從屏東九鵬基地至宜蘭，長達300公里遠。圖／翻攝自中科院官網
中科院火砲試射時間為2月23、24日及3月3、4日共計4天，時間均為早上9點至10點30分，涵蓋海空域從屏東九鵬基地至宜蘭，長達300公里遠。圖／翻攝自中科院官網

漁業署官網今天公布最新射擊通報，中科院於這個月底及3月初，共計4天時間在屏東九鵬基地試射飛彈，範圍涵蓋東部海空域，長達300公里。不過，特別的是以往試射高度標記「無限高」，這次標記為2萬5000呎，相當罕見。軍事專家認為飛彈驗證，研判已有最新進展。

中科院火砲試射時間為2月23、24日及3月3、4日共計4天，時間均為早上9點至10點30分，涵蓋海空域從屏東九鵬基地至宜蘭，長達300公里遠。軌跡從九鵬基地發射出去後往東穿越蘭嶼、綠島之間，在蘭嶼外海轉北往宜蘭外海，形狀呈現一個反「Ｌ」型。

不過，這次公告的通報資料訊息中，和過去有所不同的是高度部分，以往標記高度為「無限高」，這次高度卻有明確數據為25000呎，相當於7620公尺或7.75公里。軍事專家認為過去高度標記無限高，主要飛彈均為試驗階段，才以無限高來獲得最大彈道參數，這次標記高度，研判研發已有進展。

據了解，中科院從去年起至今密集試射飛彈，今年1月至3月初，累計10天試射飛彈，且涵蓋範圍遠達300公里的宜蘭，雖外界猜測可能是天弓三增程型防空飛彈、戟鋒地對地飛彈、雲峰巡戈飛彈到雄二E增程型巡弋飛彈，但中科院緩例不做回應。這次從無限高變為2萬5000呎，確實引起關注。

漁業署官網今天公布最新射擊通報，中科院於這個月底及3月初，共計4天時間在屏東九鵬基地試射飛彈，特別的是以往試射高度標記「無限高」，這次標記為2萬5000呎。圖／翻攝自漁業署官網
漁業署官網今天公布最新射擊通報，中科院於這個月底及3月初，共計4天時間在屏東九鵬基地試射飛彈，特別的是以往試射高度標記「無限高」，這次標記為2萬5000呎。圖／翻攝自漁業署官網
過去射擊通報最大彈道高度標記「無限高」，主要飛彈均為試驗階段，才以無限高來獲得最大彈道參數。圖／翻攝自漁業署官網
過去射擊通報最大彈道高度標記「無限高」，主要飛彈均為試驗階段，才以無限高來獲得最大彈道參數。圖／翻攝自漁業署官網

飛彈 中科院

延伸閱讀

世衛官員籲 讓國際專家在武漢自由訪問

中科院蒼穹雷達車極限性能 竟要在合歡山頂才能發揮？

中科院春節前火砲射擊 研判增程型雷霆2000火箭彈

美造岸置魚叉挑戰 海軍國造機動飛彈車匿蹤迷彩亮相

相關新聞

中科院試射飛彈不見「無限高」 專家研判：研發有進展

漁業署官網今天公布最新射擊通報，中科院於這個月底及3月初，共計4天時間在屏東九鵬基地試射飛彈，範圍涵蓋東部海空域，長達3...

緬甸政變 外交部目前尚未接獲台僑台商救助需求

緬甸軍方1日發動政變，宣布接管政府、全國進入為期一年的緊急狀態。外交部亞東太平洋司司長曾瑞利今天表示，旅居緬甸的台僑及當...

獨／共機頻擾空防 國軍「突規」增訂「承受第一擊」條款

軍方內部證實，針對共軍機艦頻繁挑釁，國防部去年11月針對「經常戰備時期突發狀況處置規定」增修訂了25條狀況與處置作為，國...

義媒憂中共犯台 駐義代表：台盼維持和平現狀

中國軍方「台獨等於戰爭」言論引起義大利輿論關注，中華民國駐義代表李新穎日前接受義媒專訪強調，台灣希望維持和平與現狀，也絕...

空軍公布進入我西南空域外機 美軍今比共軍多

空軍今日公布我西南空域空情動態，再度披露美軍軍機在台海周邊動態，今天計有美籍偵察機 2架次(Two U.S. RECCE...

私菸案引咎下台 前侍衛長接國防部訓練次長

國軍今天有多項高層人事異動，均屬陸軍將領：國防部常務次長陳曉明中將日前屆齡退伍，由陸軍副司令莫又銘中將接任；陸軍副司令，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。