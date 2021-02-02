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中科院試射飛彈不見「無限高」 專家研判：研發有進展
漁業署官網今天公布最新射擊通報，中科院於這個月底及3月初，共計4天時間在屏東九鵬基地試射飛彈，範圍涵蓋東部海空域，長達300公里。不過，特別的是以往試射高度標記「無限高」，這次標記為2萬5000呎，相當罕見。軍事專家認為飛彈驗證，研判已有最新進展。
中科院火砲試射時間為2月23、24日及3月3、4日共計4天，時間均為早上9點至10點30分，涵蓋海空域從屏東九鵬基地至宜蘭，長達300公里遠。軌跡從九鵬基地發射出去後往東穿越蘭嶼、綠島之間，在蘭嶼外海轉北往宜蘭外海，形狀呈現一個反「Ｌ」型。
不過，這次公告的通報資料訊息中，和過去有所不同的是高度部分，以往標記高度為「無限高」，這次高度卻有明確數據為25000呎，相當於7620公尺或7.75公里。軍事專家認為過去高度標記無限高，主要飛彈均為試驗階段，才以無限高來獲得最大彈道參數，這次標記高度，研判研發已有進展。
據了解，中科院從去年起至今密集試射飛彈，今年1月至3月初，累計10天試射飛彈，且涵蓋範圍遠達300公里的宜蘭，雖外界猜測可能是天弓三增程型防空飛彈、戟鋒地對地飛彈、雲峰巡戈飛彈到雄二E增程型巡弋飛彈，但中科院緩例不做回應。這次從無限高變為2萬5000呎，確實引起關注。
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