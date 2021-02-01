空軍公布進入我西南空域外機 美軍今比共軍多

空軍今日公布我西南空域空情動態，再度披露美軍軍機在台海周邊動態，今天計有美籍偵察機 2架次(Two U.S. RECCE)、美籍加油機1架次(One U.S. TANKER)進入我西南防空識別區。

空軍同時也公布中共解放軍活動動態，一架運8反潛機今進入我西南防空識別區，空軍應處作為除派遣空中巡邏兵力應對外，同時採取廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

根據空軍公布資訊，今天進入我西南防空識別區的外機，美軍多過於解放軍。