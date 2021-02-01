快訊

黃金頻位52台可望花落華視！中嘉撤件寰宇 NCC證實回應了

部桃醫感染再掀口罩購買潮？ 北市藥局：這個賣到缺貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空軍公布進入我西南空域外機 美軍今比共軍多

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍同時也公布中共解放軍活動動態，一架運8反潛機（如圖、同型機）今進入我西南防空識別區。圖/國防部提供
空軍同時也公布中共解放軍活動動態，一架運8反潛機（如圖、同型機）今進入我西南防空識別區。圖/國防部提供

空軍今日公布我西南空域空情動態，再度披露美軍軍機在台海周邊動態，今天計有美籍偵察機 2架次(Two U.S. RECCE)、美籍加油機1架次(One U.S. TANKER)進入我西南防空識別區。

空軍同時也公布中共解放軍活動動態，一架運8反潛機今進入我西南防空識別區，空軍應處作為除派遣空中巡邏兵力應對外，同時採取廣播驅離、防空飛彈追監等措施。

根據空軍公布資訊，今天進入我西南防空識別區的外機，美軍多過於解放軍。

根據民間站台掌握，美國空軍是一架C-37A行政專機，經由我屏東恆春半島上空的防空識別區飛往泰國。另今日我西南防空識別區（ADIZ）區周邊有多批次中共電偵機以及多架次美國偵察機，包括RC-135、EP-3E，E-8C等機，通過巴士海峽後，進入南海。

空軍今日公布我西南空域空情動態，再度披露美軍軍機在台海周邊動態。國/國防部提供
空軍今日公布我西南空域空情動態，再度披露美軍軍機在台海周邊動態。國/國防部提供
空軍同時也公布中共解放軍活動動態，一架運8反潛機（如圖、同型機）今進入我西南防空識別區。圖/國防部
空軍同時也公布中共解放軍活動動態，一架運8反潛機（如圖、同型機）今進入我西南防空識別區。圖/國防部

空軍 解放軍 美軍

延伸閱讀

空軍追加公布共軍動態 兩架殲-11戰機夜航擾我空防

首度披露美籍偵察機 國防部官網共機資訊欄目改名

日本運輸艦故障 陸上自衛隊縮小與美軍共同訓練

共軍運8反潛機擾台 空軍巡邏兵力應對

相關新聞

私菸案引咎下台 前侍衛長接國防部訓練次長

國軍今天有多項高層人事異動，均屬陸軍將領：國防部常務次長陳曉明中將日前屆齡退伍，由陸軍副司令莫又銘中將接任；陸軍副司令，...

空軍公布進入我西南空域外機 美軍今比共軍多

空軍今日公布我西南空域空情動態，再度披露美軍軍機在台海周邊動態，今天計有美籍偵察機 2架次(Two U.S. RECCE...

陸軍鉅資向中科院採購雷霆2000發射系統自製定位定向器

陸軍司令部今日發布決標公告，以限制性招標耗資1億6千萬元，委由中科院自製「雷霆2000發射系統定位定向器」。

【專家之眼】共軍模擬攻擊美艦？操弄國安資訊適得其反

數日前英國《金融時報》率先引述某知情人士所透露資訊，指稱美國航艦羅斯福號編隊航經臺海周邊時，依據共軍戰機對外通話內容，證...

傳康定級艦性能提升輸出許可年中到期 法促我落實建案

據披露，針對我國六艘康定級巡防艦性能提升案，法國已備妥輸出許可，但期限只到今年六月，傳希望藉此敦促我方確定建案，排進民國...

共機擾台 美軍機飛我西南空域

為凸顯共軍持續挑釁我空防，國防部去年九月起持續公布共機進入我西南防空識別區資訊，但空軍昨天發布中共解放軍進入我西南空域活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。