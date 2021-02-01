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空軍公布進入我西南空域外機 美軍今比共軍多
空軍今日公布我西南空域空情動態，再度披露美軍軍機在台海周邊動態，今天計有美籍偵察機 2架次(Two U.S. RECCE)、美籍加油機1架次(One U.S. TANKER)進入我西南防空識別區。
空軍同時也公布中共解放軍活動動態，一架運8反潛機今進入我西南防空識別區，空軍應處作為除派遣空中巡邏兵力應對外，同時採取廣播驅離、防空飛彈追監等措施。
根據空軍公布資訊，今天進入我西南防空識別區的外機，美軍多過於解放軍。
根據民間站台掌握，美國空軍是一架C-37A行政專機，經由我屏東恆春半島上空的防空識別區飛往泰國。另今日我西南防空識別區（ADIZ）區周邊有多批次中共電偵機以及多架次美國偵察機，包括RC-135、EP-3E，E-8C等機，通過巴士海峽後，進入南海。
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