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私菸案引咎下台 前侍衛長接國防部訓練次長

聯合報 / 記者程嘉文／即時報導
張捷在106年底的晉任典禮上。記者程嘉文/攝影
張捷在106年底的晉任典禮上。記者程嘉文/攝影

國軍今天有多項高層人事異動，均屬陸軍將領：國防部常務次長陳曉明中將日前屆齡退伍，由陸軍副司令莫又銘中將接任；陸軍副司令，由第十軍團指揮官王興禮中將接任；第十軍團指揮官，由參謀本部訓練次長李兆明中將接任；參謀本部訓練次長，由國防部參事張捷中將接任。

上述將領均畢業於陸軍官校：陳曉明72年班、莫又銘73年班、王興禮74年班、李兆明76年班、張捷75年班。

張捷於106年12月接任總統府侍衛長，次年元旦晉任中將。但因捲入私菸案，因此引咎辭職。他先被調任陸軍司令部委員，後來轉任國防部參事。先前曾有小道消息指，他將接任軍團指揮官，如今結果是接任聯參次長。雖然是接任學弟的職務，但以軍瞤是慣例來說，總是回到發展的主流。

李兆明中將（時為少將）。圖/軍聞社
李兆明中將（時為少將）。圖/軍聞社
莫又銘。記者程嘉文/攝影
莫又銘。記者程嘉文/攝影
王興禮中將（左）。圖/軍聞社
王興禮中將（左）。圖/軍聞社

陸軍 國防部 私菸

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