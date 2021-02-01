陸軍鉅資向中科院採購雷霆2000發射系統自製定位定向器

陸軍司令部今日發布決標公告，耗資1億6千萬元採限制性招標，委由中科院自製「雷霆2000發射系統定位定向器」。根據一般對「定位定向」系統的定義解釋，指的是機艦與飛彈的導航定位。

陸軍以轟雷專案為名，對美採購11套海馬斯M-142高機動性多管火箭系統（HIMARS），美國國防安全合作局（DSCA）已於去年10月宣布售我，「海馬斯」多管火箭系統可搭載射程達300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），擴大反制範圍。其被外界視為優於我雷霆2000多管火箭系統處，除射程較長外，就是部分彈種可採用GPS和慣性導引。

國防部陸軍司令部今日發布決標公告，由陸軍後勤指揮部、陸軍飛彈光電基地勤務廠主政，委由中科院雷霆2000發射系統自製定位定向器，履約期自去年10月28日起至112年10月28日止。