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陸軍鉅資向中科院採購雷霆2000發射系統自製定位定向器

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
陸軍司令部今日發布決標公告，耗資一億六千萬元採限制性招標，委由中科院自製「雷霆2000發射系統定位定向器」。根據一般對「定位定向」系統的定義解釋，指的是機艦與飛彈的導航定位。圖為雷霆2000多管火箭系統。圖／軍聞社
陸軍司令部今日發布決標公告，耗資一億六千萬元採限制性招標，委由中科院自製「雷霆2000發射系統定位定向器」。根據一般對「定位定向」系統的定義解釋，指的是機艦與飛彈的導航定位。圖為雷霆2000多管火箭系統。圖／軍聞社

陸軍司令部今日發布決標公告，耗資1億6千萬元採限制性招標，委由中科院自製「雷霆2000發射系統定位定向器」。根據一般對「定位定向」系統的定義解釋，指的是機艦與飛彈的導航定位。

陸軍以轟雷專案為名，對美採購11套海馬斯M-142高機動性多管火箭系統（HIMARS），美國國防安全合作局（DSCA）已於去年10月宣布售我，「海馬斯」多管火箭系統可搭載射程達300公里的陸軍戰術飛彈系統（ATACMS），擴大反制範圍。其被外界視為優於我雷霆2000多管火箭系統處，除射程較長外，就是部分彈種可採用GPS和慣性導引。

國防部陸軍司令部今日發布決標公告，由陸軍後勤指揮部、陸軍飛彈光電基地勤務廠主政，委由中科院雷霆2000發射系統自製定位定向器，履約期自去年10月28日起至112年10月28日止。

傳中科院現正進行陸軍雷霆2000多管火箭性能提升案，計畫三年內分別完成射程超過100公里以及200公里的兩型遠程火箭系統，至於目標獲得系統，可能就是這套自製的定位定向器。

陸軍司令部今日發布決標公告，耗資1億6千萬元委由中科院自製「雷霆2000發射系統定位定向器」。圖／取自政府採購網站
陸軍司令部今日發布決標公告，耗資1億6千萬元委由中科院自製「雷霆2000發射系統定位定向器」。圖／取自政府採購網站

陸軍 火箭 飛彈 國防部

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