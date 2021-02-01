【專家之眼】共軍模擬攻擊美艦？操弄國安資訊適得其反

數日前英國《金融時報》率先引述某知情人士所透露資訊，指稱美國航艦羅斯福號編隊航經臺海周邊時，依據共軍戰機對外通話內容，證實共軍曾經模擬對美航艦實施攻擊。筆者依據報導內容，在社交媒體指出，由於媒體本身並不具備監聽共機通話作業能量，顯然《金融時報》係被刻意「餵送」此等資訊，所以才會產製出此項報導。

筆者在社交軟體公開表達觀點受到多個媒體轉刊，但在此還是要特別強調，從《金融時報》此項報導中，顯示出相關國家安全團隊內部知情人士，原本應是希望利用國安資訊進行政治操作，以便在社會中塑造既定氛圍，導引輿論風潮走向。但卻不知如此作法完全是走入對方所設計謀略圈套，拱手洩漏甚多情報作業資訊與政策思維底牌，相關人士如此輕浮躁進，實在讓人感到不可思議。

現代戰機裝設資料傳輸鏈路已是標準配備，許多指揮管制信文與戰術協同指令，早就透過資料鏈路加密傳送，因此透過截聽語音通話波道能夠知曉之戰術通話信文，早就成為蒐集通信與電子情報專業單位之艱難挑戰。上級若是要求同時整合敵方空中平臺作戰通信信文內容、戰術運動軌跡以及使用裝備所發射電子信號參數，以便正確判斷敵方真正意圖，更是電信情報截收單位作業上之噩夢。

所以當如此輕易獲得敵方所發送戰術信文，並且還能夠精準判讀是從那個空中儎臺所發送，難道情報作業單位在判讀時，居然未曾懷疑會如此輕易就手到擒來此等資訊嗎？西諺有云：It is too good to be true.就是在提醒不花吹灰之力就拿到好康時，恐怕其中必是有詐。特別是此等指揮管制信文早就是透過資料鏈路傳送，不再是透過語音波道發送，難道情報破解譯密單位都毫無專業警覺嗎？

在乙太空間内通信傳輸本來就充滿各種詭詐騙局，所有此等在真正開火前就已經打得火熱之戰爭，其重要性絕對不可低估。美軍在二次大戰前，已經投注大量心力破解日本海軍電信密碼，珍珠港事件後更是將主要目標指向破解日本帝國海軍代號為JN-25號之作戰密碼。

中途島海戰前，美國海軍已經掌握到日本將採取行動攻擊代名為AF之某個目標，因此刻意透過管道運用明文電碼，釋放出中途島當地淡水機故障訊息，很快地就截收到日軍通信傳遞“AF當地淡水不足”信文，從而掌握到日本海軍未來用兵動向，因此才能從容制定應對作戰策略，最後在中途島海戰重創日本海軍主力，從而扭轉整個太平洋海戰戰局。

兩岸軍事對峙狀況日益緊張，各項從專業管道獲得之情報資訊都要審慎處理；當前政府已經被社會認為無法解決政治僵局與兩岸困境，若是還要執意運用國家安全資訊來進行政治操作，絕對會適得其反。由於此項資訊顯然就已讓相關電信監聽作業能量曝光，相關單位確實應當有所警覺。若是《金融時報》獲得訊息管道係來自其他國家，吾人更須有所警覺，能夠針對共機進行情蒐，亦可轉向用於掌握我方軍事動態。

若是國安高層面對機密敏感資訊不知檢點，恐怕又要因為大嘴巴透露啞巴彈讓人送命，此種只准州官放火，卻不准百姓點燈作風，如何能夠要求基層保密防諜？唯有高層慎言，少去透過知情人士操作媒體，才能保障國家安全。