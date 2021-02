【專家之眼】共軍模擬攻擊美艦？操弄國安資訊適得其反

數日前英國《金融時報》率先引述某知情人士所透露資訊,指稱美國航艦羅斯福號編隊航經臺海周邊時,依據共軍戰機對外通話內容,證實共軍曾經模擬對美航艦實施攻擊。筆者依據報導內容,在社交媒體指出,由於媒體本身並不具備監聽共機通話作業能量,顯然《金融時報》係被刻意「餵送」此等資訊,所以才會產製出此項報導。

筆者在社交軟體公開表達觀點受到多個媒體轉刊,但在此還是要特別強調,從《金融時報》此項報導中,顯示出相關國家安全團隊內部知情人士,原本應是希望利用國安資訊進行政治操作,以便在社會中塑造既定氛圍,導引輿論風潮走向。但卻不知如此作法完全是走入對方所設計謀略圈套,拱手洩漏甚多情報作業資訊與政策思維底牌,相關人士如此輕浮躁進,實在讓人感到不可思議。

現代戰機裝設資料傳輸鏈路已是標準配備,許多指揮管制信文與戰術協同指令,早就透過資料鏈路加密傳送,因此透過截聽語音通話波道能夠知曉之戰術通話信文,早就成為蒐集通信與電子情報專業單位之艱難挑戰。上級若是要求同時整合敵方空中平臺作戰通信信文內容、戰術運動軌跡以及使用裝備所發射電子信號參數,以便正確判斷敵方真正意圖,更是電信情報截收單位作業上之噩夢。

所以當如此輕易獲得敵方所發送戰術信文,並且還能夠精準判讀是從那個空中儎臺所發送,難道情報作業單位在判讀時,居然未曾懷疑會如此輕易就手到擒來此等資訊嗎?西諺有云:It is too good to be true.就是在提醒不花吹灰之力就拿到好康時,恐怕其中必是有詐。特別是此等指揮管制信文早就是透過資料鏈路傳送,不再是透過語音波道發送,難道情報破解譯密單位都毫無專業警覺嗎?

在乙太空間内通信傳輸本來就充滿各種詭詐騙局,所有此等在真正開火前就已經打得火熱之戰爭,其重要性絕對不可低估。美軍在二次大戰前,已經投注大量心力破解日本海軍電信密碼,珍珠港事件後更是將主要目標指向破解日本帝國海軍代號為JN-25號之作戰密碼。

中途島海戰前,美國海軍已經掌握到日本將採取行動攻擊代名為AF之某個目標,因此刻意透過管道運用明文電碼,釋放出中途島當地淡水機故障訊息,很快地就截收到日軍通信傳遞“AF當地淡水不足”信文,從而掌握到日本海軍未來用兵動向,因此才能從容制定應對作戰策略,最後在中途島海戰重創日本海軍主力,從而扭轉整個太平洋海戰戰局。

兩岸軍事對峙狀況日益緊張,各項從專業管道獲得之情報資訊都要審慎處理;當前政府已經被社會認為無法解決政治僵局與兩岸困境,若是還要執意運用國家安全資訊來進行政治操作,絕對會適得其反。由於此項資訊顯然就已讓相關電信監聽作業能量曝光,相關單位確實應當有所警覺。若是《金融時報》獲得訊息管道係來自其他國家,吾人更須有所警覺,能夠針對共機進行情蒐,亦可轉向用於掌握我方軍事動態。

若是國安高層面對機密敏感資訊不知檢點,恐怕又要因為大嘴巴透露啞巴彈讓人送命,此種只准州官放火,卻不准百姓點燈作風,如何能夠要求基層保密防諜?唯有高層慎言,少去透過知情人士操作媒體,才能保障國家安全。