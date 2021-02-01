傳康定級艦性能提升輸出許可年中到期 法促我落實建案

據披露，針對我國六艘康定級巡防艦性能提升案，法國已備妥輸出許可，但期限只到今年六月，傳希望藉此敦促我方確定建案，排進民國111年的國防預算案中。海軍司令部則強調，將持續依計畫推動各項建案，以建立符合防衛作戰之制海戰力，籲請國人支持。

據證實，法方傳出透過管道，推動我以三百億元台幣預算進行六艘拉法葉艦性能提升，並且已備妥全案輸出許可。

但傳稱海軍認為以三百餘億元額度，法方所提提升項目範疇有限，CP值偏低。而且海軍其他軍購案也需要預算，康定級艦性能提升案恐難獲致高優先排序，還需進一步評估。

據傳法方為促使全案通過建案程序，以康定級艦提升案的出口許可今年六月就要到期為由，催促我方加快動作，希望今年建案能排進111年的國防預算案。

對此，海軍司令部表示，有關傳聞並非事實，純屬臆測。國軍各項武器裝備籌建，是依敵情威脅審慎評及聯合戰力規劃指導，納入建軍規劃及兵力整建計畫執行。海軍將持續依計畫推動各項建案，以建立符合防衛作戰之制海戰力，籲請國人支持。

康定級飛彈巡防艦原為法國拉法葉級巡防艦，主要作為防禦台灣海峽，擔任海疆防禦的工作，可執行防空、反潛、護航、反封鎖、及聯合水面截擊作戰，駐地海軍左營軍港，隸屬一二四艦隊。康定級於1996年5月24日抵台正式服役，至今已有25年。海軍去年甫決標耗資8億元由法方執行海軍康定級艦干擾火箭發射系統的延壽案。