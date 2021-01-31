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空軍追加公布共軍動態 兩架殲-11戰機夜航擾我空防
空軍今日晚間追加公布共機夜航擾我空防資訊，兩架殲-11戰機今晚侵入我西南防空識別區，空軍派遣空中巡邏兵力應對，同時實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。
空軍今（31）日兩度發布中共解放軍進入我西南空域活動資訊，第一篇日間情資文字報告內容昨日有運8技偵機一架次、殲-10戰機、殲-11戰機各兩架次，侵入我西南防空識別區騷擾我空防，並首度公布美籍偵察機一架次 (One U.S. RECCE)。
因此，國防部官網上「即時軍事動態」的欄目，因首度披露西南空域有美籍偵察機一架次 (One U.S. RECCE)，名稱從過去「中共解放軍進入我西南空域活動情況」（PLA aircraft entered Taiwan’s southwestern ADIZ），昨日首度改稱為「我西南空域空情動態」（Airborne activities in the southwestern ADIZ of R.O.C.）。
國防部稍早再度以「我西南空域空情動態」名稱公布共機夜航擾我空防資訊，晚間兩架殲-11戰機同樣自西南防空識別區西南側侵入，遭我反制。
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