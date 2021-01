空軍追加公布共軍動態 兩架殲-11戰機夜航擾我空防

空軍今日晚間追加公布共機夜航擾我空防資訊,兩架殲-11戰機今晚侵入我西南防空識別區,空軍派遣空中巡邏兵力應對,同時實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

空軍今(31)日兩度發布中共解放軍進入我西南空域活動資訊,第一篇日間情資文字報告內容昨日有運8技偵機一架次、殲-10戰機、殲-11戰機各兩架次,侵入我西南防空識別區騷擾我空防,並首度公布美籍偵察機一架次 (One U.S. RECCE)。

因此,國防部官網上「即時軍事動態」的欄目,因首度披露西南空域有美籍偵察機一架次 (One U.S. RECCE),名稱從過去「中共解放軍進入我西南空域活動情況」(PLA aircraft entered Taiwan’s southwestern ADIZ),昨日首度改稱為「我西南空域空情動態」(Airborne activities in the southwestern ADIZ of R.O.C.)。