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國防部首公布美軍機動態 偵察機現蹤周邊空域

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首度披露美籍偵察機 國防部官網共機資訊欄目改名

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
空軍發布中共解放軍進入我西南空域活動資訊，今（31）日有一架運8技偵機、殲-10戰機、殲-11戰機（如圖，同型機）各2架次，侵入我西南防空識別區騷擾我空防。圖／國防部
空軍發布中共解放軍進入我西南空域活動資訊，今（31）日有一架運8技偵機、殲-10戰機、殲-11戰機（如圖，同型機）各2架次，侵入我西南防空識別區騷擾我空防。圖／國防部

空軍發布中共解放軍進入我西南空域活動資訊，今（31）日有一架運8技偵機、殲-10戰機、殲-11戰機各2架次，侵入我西南防空識別區騷擾我空防，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。報告內容首度披露有美軍偵察機進入我空南空域。

國防部官網上「即時軍事動態」的欄目，因首度披露西南空域有美籍偵察機動態，名稱從過去「中共解放軍進入我西南空域活動情況」（PLA aircraft entered Taiwan’s southwestern ADIZ），今日首度改稱為「我西南空域空情動態」（Airborne activities in the southwestern ADIZ of R.O.C.）。而本月有第28天有共機進入我西南防空識別區的紀錄。

而據國防部公布航跡，共軍兩批快慢機種白天各從不且角度切入我西南航空識別區南側邊緣，其中仍以運-8技偵機進入我識別區的時間最久。而報告末尾，首度披露西南空域有美籍偵察機1架次。

空軍發布中共解放軍進入我西南空域活動資訊，今（31）日有一架運8技偵機、殲-10戰機、殲-11戰機各2架次，侵入我西南防空識別區騷擾我空防。圖／國防部
空軍發布中共解放軍進入我西南空域活動資訊，今（31）日有一架運8技偵機、殲-10戰機、殲-11戰機各2架次，侵入我西南防空識別區騷擾我空防。圖／國防部
國防部官網上「即時軍事動態」的欄目，共機動態從過去「中共解放軍進入我西南空域活動情況」（PLA aircraft entered Taiwan’s southwestern ADIZ），今日首度改稱為「我西南空域空情動態」（Airborne activities in the southwestern ADIZ of R.O.C.）。圖/取自國防部官網
國防部官網上「即時軍事動態」的欄目，共機動態從過去「中共解放軍進入我西南空域活動情況」（PLA aircraft entered Taiwan’s southwestern ADIZ），今日首度改稱為「我西南空域空情動態」（Airborne activities in the southwestern ADIZ of R.O.C.）。圖/取自國防部官網

解放軍 空軍 戰機

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