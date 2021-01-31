【重磅快評】國防建設搭配選舉時程 甚至高於專業？

蔡英文政府以重視國防自詡，上任之後積極推動各式機艦國造：空軍方面的最大規模計畫，是翻案前朝的「勇鷹」高教機；至於海軍艦艇方面，總金額最高、更最引人矚目的，當然是國造潛艦IDS案。蔡總統於2017年3月21日，到左營軍港簽署「潛艦國造設計啟動及合作備忘錄」；2019年5月9日，到高雄主持「潛艦國造廠區動土典禮」；2020年11月24日，又到高雄主持「潛艦國造建造案開工典禮」。

包括總統公開宣示在內，政府多次對外發布的潛艦國造時程表，第一艘原型艦預計於2024年第三季下水，2025年交付海軍。不過近日消息傳出，政府高層考慮兩岸形勢的多重變化，希望能將下水時間提前到2023年下半，2024年就可交付海軍，並且同時提出潛艦後續量產計畫與特別預算。由於披露此事的媒體，向來與政府關係良好，因此其中內容很可能屬實。

這種「政府因應變局，要求進度超前」的戲碼無獨有偶，去年12月15日，蔡總統到蘇澳，主持第一艘沱江級巡邏艦塔江號的下水。晚間她在臉書上宣稱，將在2023年之前完成6艘。但包括正在立院審查的110年度預算在內，軍方的規劃都是先造3艘，於2025年完成。如今不但結案時間提前兩年，並且數量加倍。在媒體提出質疑後，海軍司令部發新聞稿宣稱，為快速提升防衛戰力，海軍依國防部規劃指導修改計畫。

台海局勢緊張是事實，國軍規劃的建軍方案，如果能夠加速到位，當然是好事一樁。問題是，武器的研發與測試，是冰冷的硬功夫，沒辦法靠理想與宣傳來改變現實。以南韓海軍發展潛艦而言，第一步是由西德授權生產、已經行銷多國的209型潛艦。第一艘張保皋號在德國完成，1991年9月下水，1992年10月就服役；第二艘李阡號由大宇重工承造，同樣是1991年9月下水，卻到1994年6月才服役。可知即使是成熟設計依樣畫葫蘆，由進口轉為自製，仍然要付出辛苦的學習成本。

相較之下，我國以往沒有造過潛艦，又受限於外交局勢，沒辦法直接獲得外國政府或國際大廠的全面性援助，都代表在努力過程中，顛顛仆仆難免，如果過程必須比當初韓國拖得更久，其實也不足怪。然而政府卻不斷把原本就已經安排得頗短的時程，壓縮得更緊湊，似乎一句「在符合工程品質前提下，能提前的就盡量提前」就可以把所有問題都解決。

同樣例子是勇鷹高教機，本案在馬政府時代，計畫引進義大利M-346教練機在台生產，政黨輪替後改由漢翔自研，然而執政當局為滿足政治承諾，全案完成時間仍與當初「洋機國造」時代相同，代表研發進度遭到極度的壓縮。勇鷹從原型機首飛到交付部隊，預計只花17個月，不到韓國T-50教練機一半，美軍新一代教練機T-7更要六年多才交機。如此短暫時間，是否真的能夠完成所有的除錯（debug），還是拿未來菜鳥飛官的訓練安全性來當賭注？

更值得注意的是，原本國造潛艦的進度，是2024年第三季才下水，此時下屆總統大選早已結束。如果提前一年，就可如同本次總統大選前的勇鷹高教機一樣，成為執政黨宣傳造勢的良好機會。甚至搶在政府輪替（即使政黨不輪替，同黨執政的新舊政府，領導班子也不會完全一樣）之前，搶著以編列特別預算的方式，一下子就把幾千億元的開銷先包出去。

若說這當中沒有政治造勢與利益分配的盤算，只怕沒人相信。