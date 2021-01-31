中科院蒼穹雷達車極限性能 竟要在合歡山頂才能發揮？

海軍日前在左營軍港實施春節期間加強戰備操演，首度展示海軍委中科院研製的「蒼穹專案」國造遠程機動雷達車組，現場性能說明指出系統在陣地高度1000公尺以上，水面目標偵搜距離可達130浬以上，但有專家表示，130浬約為240公里左右，即為我雄二反艦飛彈最大射程，而以物理算式換算，要能搜索240公里外海平面上的目標，雷達天線必須位於海拔3400公尺的高度，只有到達台灣標高3417公尺以上包括合歡山的37座高山上，才能達到這種雷達視線距離；若高1000公尺僅能達130公里。

海軍展示的蒼穹遠程機動雷達車組，隸屬機動雷達中隊，包括作業車、天線裝備車、天線載運車，另搭配衛星與網絡通訊功能的維星通訊車、微波通訊車。其中天線裝備車能偵獲水面目標，傳送至作業車，整合海軍作戰指管的聯成系統運用。全車隊可取代海軍固定遠程雷達站。

現場公布天線裝備車諸元顯示，車組搭載的CS/MPS -5005(V)遠程平面搜索雷達，依陣地高度「1000公尺以上」偵搜距離可達130浬，並將水面情資及目標傳送到作業車整合至共同作戰圖像使用。經換算，130浬約等於240.76公里。

對此，台海安全研究中心主任梅復興日前臉書貼文表示，海軍展示了隸屬於機動雷達中隊的「蒼穹遠程機動雷達車組」，據稱偵蒐距離最遠可達130浬、約240公里。在理論上，這箇中的戰術意義顯然就是足以提供增程型岸置雄二攻艦飛彈最大射程240公里所需的目標偵測。

貼文指出，但誠如媒體報導所言，偵測距離係依雷達陣地高度而定。這當然是因為地球弧度的關係。但如果用簡化公式計算一下，就會發現，長程機動雷達車發揮其最大偵測性能的機會相當有限。因為，要能搜索240公里外海平面上的目標，雷達天線必須位於海拔3400公尺的高度！也就是說，全台灣只有標高3417公尺以上包括合歡山的37座高山上，才能達到這種雷達視線距離。

梅復興進一步說，海軍的長程雷達站就在標高3000公尺的小雪山上，應該說明了一切，海拔1000公尺的站台應該就是看不到240公里的。而根據物理公式，如果雷達在1000公尺高度，未計算目標高出海平面的高度下的海面目標，偵測距離應該是130公里左右。

對此，海軍監偵指揮部沒有回應。