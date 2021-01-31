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國軍耗資30億餘元對美採購30公厘穿甲彈 空談國防自主

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院外交及國防委員會去年四月間前往高雄軍備局生產製造中心第205廠，廠方向立委介紹自行產武器裝備時，曾首度公布自行試製的30公厘穿甲彈。圖／軍聞社
立法院外交及國防委員會去年四月間前往高雄軍備局生產製造中心第205廠，廠方向立委介紹自行產武器裝備時，曾首度公布自行試製的30公厘穿甲彈。圖／軍聞社

國防部去年曾向立委宣稱取得技術，將自行建立30鏈砲穿甲彈生產線，但時至今日，經查軍方並未採購任何生產裝備，而必須全向美方採購。為取得雲豹CM34機砲裝步戰鬥車戰備攜行用的「30公厘穿甲彈」，國防部已耗資新台幣30億7800萬5362元，平均每枚穿甲彈價格高達7300餘元，未達國防自主目標。

立法院外交及國防委員會去年四月間前往高雄軍備局生產製造中心第205廠，廠方向立委介紹自行產武器裝備時，曾首度公布自行試製的30公厘穿甲彈。傳205廠大前年曾到國外考察並採購相關生產設備，擬建立30鏈砲穿甲彈生產線進行試製，108年底就完成自行生產30公厘MK44鏈砲彈藥效益評估，去年編列預算開始執行，外傳這項生產線設備的投資金額預估約10億元。

但對國防部聲稱已自行研發生產「30公厘穿甲彈」部分，經查詢「政府電子採購網」發現，國防部及所屬單位自107年迄今，僅於108年6月11日公告耗資新台幣30萬元由中科院執行「高效能穿甲彈頭效能提升模擬案」，履約日期為108年6月11日至109年6月30日，其餘未見採購任何裝備。

換言之，現階段國防部針對「30公厘穿甲彈」的研發及生產，僅止於「模擬階段」，國防部尚未採購相關生產設備，亦無能力自行生產「30公厘穿甲彈」。

而經今日查詢「政府電子採購網」發現，國防部及所屬軍備局、生產製造中心自107年迄今，針對CM34機砲裝步戰鬥車戰備攜行用的「30公厘穿甲彈」決標採購案，共計有三筆，分別於107年5月25日、108年5月30日與110年1月19日，各以9191萬9500元、15億731萬1403元與14億7877萬4459元，共計斥資新台幣30億7800萬5362元，對美採購30公厘穿甲彈，得標廠商同為美國Alliant Techsystems Operations LLC，經計算每發穿甲彈價格高達7300多元。

CM34機砲裝步戰鬥車動力底盤系統總計為45.64億元，但攜行彈藥竟然要花30.78億元。

國防部 考察 立法院

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