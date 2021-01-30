美國安顧問要陸為威脅台灣付出代價 外交部表示感謝

美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）29日表示，拜登政府必須做好採取行動的準備，讓中國為在新疆、香港的所作所為以及對台灣的挑釁和威脅付出代價，外交部今天表示，感謝拜登政府在上任之初，就不斷透過相關政策官員的公開發言，展現對我國的強勁支持。

外交部表示，蘇利文在美東時間29日出席「美國和平研究所」（United States Institute of Peace）與華府六大智庫合辦的「接棒：一起確保美國的未來」活動，與白宮前國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）對談。

外交部表示，蘇利文在活動中指出，拜登政府必須作好採取行動的準備，使中國為在新疆、香港的所作所為，以及對台灣挑釁和威脅付出代價，美國總統、國務院、國防部到世界各地的美國使館都清楚明白此事，這也是美國戰略的重要部分。

外交部表示，感謝拜登政府在上任之初，就不斷透過相關政策官員的公開發言，展現對我國的強勁支持，我國政府也將與美方持續密切合作，捍衛民主、自由、人權及以規範為基礎的國際秩序，持續為區域的和平與發展積極作出貢獻。