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國防產業發展條例配套國內廠商吃不到？國防部澄清

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

媒體報導，國防產業發展條例配套子法讓國內廠商看得到卻吃不到，也欠系統整合容易發生找國外代理商直接運用國外設備，國防部今天表示，對廠商評鑑時有一定標準，廠商後續參與軍品採購招標時均依政府採購法規定，並以最有利標決標原則辦理，不會發生找國外代理商直接運用國外設備，讓國內具產能廠商無法得標的情況。

媒體報導，國防產業發展條例去年5月三讀通過，國防部擬訂的配套7個子法細部規範，將於今年6月1日正式公告實施，但國防部向國內廠商舉辦說明會後，「台灣國防產業發展協會」收集國內廠商意見發現問題，包括規範對國防產業不瞭解，配套法令欠缺系統整合，另外獎勵金和研發費有落差，國防產業廠商財務風險大。

國防部表示，國防產業發展條例及8項配套法規，主要是扶植依我國法律設立的國內法人、機構或團體，在符合安全查核條件下，依專長領域實施甲、乙、丙級分級評鑑後，均可爭取參與軍品研發、產製及維修的機會，對廠商評鑑時，均將國內系統開發實績、科技水準等實際產能納為評鑑要項，廠商後續參與軍品採購招標時都依「政府採購法」規定，由國防採購室將國製產值比例、廠商級別加分、合理成本分析等，優先納入評選配分基準，並以最有利標決標原則辦理，因此不會發生找國外代理商直接運用國外設備，讓國內具產能廠商無法得標的情形。

國防部表示，條例規劃的一等、二等及三等軍品，都包括研發、產製及維修等需求，若屬「研發建案」，都依國軍「軍事投資建案作業規定」，編列相關研發預算，並配合經濟部實施國內研發產能評估後，辦理招商作業，廠商一經得標，都可照依契約期程逐年支應研發預算，且得標廠商尚可依獎勵配套辦法，申請優惠利率融資，不會有廠商研發經費落差的問題。

國防部表示，有關廠商安全查核配套法規，已規範對廠商安全查核內容，主要包括人員、設施及資訊系統的查核，並由政戰局編組軍備局、通次室，針對廠商「執行國防事務相關」的人員背景、主營業所或其分支、廠房、辦公室等處所設施及資訊網路、個人作業系統等軟硬體的安全維護措施，實施定期與不定期安全查核，確保國防科技與機密安全，因此並未對廠商無涉國防事務執行的員工或設施等全數納管。

國防部 國軍

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