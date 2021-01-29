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趙天麟推軍事春聯 塔江艦、F16V展現國防戰力提升

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
民進黨立委趙天麟(左)，推出以軍事為主題的春聯。記者徐偉真/攝影
民進黨立委趙天麟(左)，推出以軍事為主題的春聯。記者徐偉真/攝影

民進黨立委趙天麟今天推出以軍事當作主題的春聯「捍疆春聯」，趙天麟表示，希望展現國防海巡捍衛疆土的實力和氣勢，讓國人在過年的同時，一起體會台灣國防戰力的提升，期待台美關係持續深化、國防自主政策加速發展。

趙天麟今天舉行記者會介紹首次以軍事為主題的春聯，一共四張，以陸海空三軍及海巡為主題，空軍的圖案是F16V戰機、海軍是塔江艦、陸軍是M1A2T戰車、海巡是安平艦。

趙天麟說，台灣不斷面對中共威脅，但國軍和海巡兄弟姊妹大家團結一心，保家衛國，因此他希望透過春聯把這樣的意義展現出來，力挺國軍，讓台灣昂首闊步。

繪製春聯圖案的美術設計師李俐蓁說，參與這次的製作讓她覺得非常新鮮，她利用率性的速寫筆觸來描繪武器的神態，並將傳統長形春聯以方形格式呈現，讓主題更凸顯，為了更貼近軍事主題，每一款的春節賀詞都與各軍種聯結，例如「金好坦極」是以台語諧音「好賺錢」置入陸軍坦克的詞彙，「泰康翔和」是將原文的「祥」改以空軍戰機翱「翔」的意境，「艦功立業」則是將原文的「建」以海軍船「艦」取代，而「巡‧力‧凝」是將海「巡」的字詞結合廣告標語。

國防部政戰局副局長劉慶斌說，春聯非常有意義，國軍絕對是捍衛國家不被他人侵犯的最重要力量，國軍弟兄姊妹會像春聯一樣，以最堅實的戰力，就算是春節期間，都會無時無刻以最堅實戰力守護國人平安。

美術設計師李俐蓁解釋春聯設計理念。記者徐偉真/攝影
美術設計師李俐蓁解釋春聯設計理念。記者徐偉真/攝影
民進黨立委趙天麟(中)，推出以軍事為主題的春聯。記者徐偉真/攝影
民進黨立委趙天麟(中)，推出以軍事為主題的春聯。記者徐偉真/攝影

春聯 趙天麟 國軍

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