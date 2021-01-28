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殲-10兩戰機夜航侵我西南空域 國防部一日兩度示警

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今晩罕見二度發布中共解放軍進入我西南空域活動的即時資訊，2架殲-10戰機（如圖）夜航侵入我西南防空識別區邊緣騷擾我空防。 圖／國防部
國防部今晩罕見二度發布中共解放軍進入我西南空域活動的即時資訊，2架殲-10戰機（如圖）夜航侵入我西南防空識別區邊緣騷擾我空防。 圖／國防部

國防部今晩罕見二度發布中共解放軍進入我西南空域活動的即時資訊，2架殲-10戰機夜航侵入我西南防空識別區邊緣騷擾我空防，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部入夜公布，共軍空警500預警機、運-8電偵機各一架與兩架殲-10戰機，今日（28日）兵分三路自不同角度侵擾我西南防空識別區。

這是本月第24天有共機進入我西南防空別區的紀錄。而據國防部公布航跡，共軍三批快慢機種白天各從不且角度切入我西南航空識別區南側邊緣，其中仍以運-8電偵機進入我識別區的時間最久。

國防部在公布第一批侵入我防空識別區共機後，約三小時後又「追加」發布，兩架殲-10戰機晚間侵入我西南防空識別區邊緣，航跡概同於日間同型機，進入後沿識別區邊緣向東南方向飛行不久後，向南脫離，騷擾意味明顯。

國防部今晩罕見二度發布中共解放軍進入我西南空域活動的即時資訊，2架殲-10機夜航侵入我西南防空識別區邊緣騷擾我空防。 圖／國防部
國防部今晩罕見二度發布中共解放軍進入我西南空域活動的即時資訊，2架殲-10機夜航侵入我西南防空識別區邊緣騷擾我空防。 圖／國防部

國防部 戰機 解放軍 中共

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