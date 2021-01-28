共軍空警500等三批快慢機 今入侵我西南防空識別區南側

國防部公布解放軍進入我西南空域活動情況，共軍空警500預警機、運-8電偵機各一架與兩架殲-10戰機，今日（28日）兵分三路自不同角度侵擾我西南防空識別區。空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時實施廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

這是本月第24天有共機進入我西南防空別區的紀錄。而據國防部公布航跡，共軍三批快慢機種各從不且角度切入我西南航空識別區南側邊緣，其中仍以運-8電偵機進入我識別區的時間最久。

【中央社／台北28日電】

空軍今天發布共機動態，共軍1架空警500空中預警機、1架運8電偵機、2架殲10戰機侵犯台灣西南防空識別區（ADIZ）。空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

國防部自去年9月17日起在官網「即時軍事動態」專區發布共機動態。

根據1月的共機動態，2日、11日有1架運8技術偵察機侵犯台灣西南ADIZ；3日、9日、13日、15日、16日及25日都是1架運8反潛機；4日則是1架運8遠干機、1架運8反潛機、1架運8技術偵察機，以及1架運9通信對抗機。

5日、17日為1架運8遠干機；6日是1架運8反潛機、1架運8遠干機；7日為1架空警500；12日、18日為1架運8反潛機、1架運8遠干機、1架運8技術偵察機；14日為1架運8遠干機及1架運8技術偵察機；19日為1架運8電偵機、1架運8遠干機；20日為1架運8技術偵察機；22日則是1架運9通信對抗機。

23日為1架運8反潛機、8架轟6K、4架殲16；24日為2架運8反潛機、2架Su-30戰機、4架殲16戰機、6架殲10戰機、1架運8技偵機，為今年最大規模擾台；26日為1架運8反潛機、1架運8遠干機、2架殲10戰機；27日則是2架運8反潛機、1架運8遠干機、1架運8技偵機。