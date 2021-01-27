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獨／喜鵲大湖艦築巢 海軍大愛等幼鳥孵化離巢再清除

聯合報 / 記者洪哲政劉學聖／高雄即時報導
參加春節戰備操演的海軍大湖艦，被發現喜鵲（左）在桅桿上築巢（右）。記者劉學聖/攝影
參加春節戰備操演的海軍大湖艦，被發現喜鵲（左）在桅桿上築巢（右）。記者劉學聖/攝影

參加春節戰備操演的海軍大湖艦被發現喜鵲在桅桿上築巢，海軍司令部今天表示，官兵曾發現鳥巢，但因巢中已有小生命，不忍驅趕，因此暫留，會等到成鳥孵出雛鳥離巢後後，再清除鳥巢。

海軍今天在左營軍港實施春節加強戰備操演，由編號ARS552的大湖艦負責吊掛潛水鐘與潛水員入水，進行「難船浮揚」模擬深海救援的科目。本報發現，大湖艦桅桿上竟有喜鵲築巢。

泊港的大湖艦與水下作業大隊官兵今天實施操演，碼頭人聲嘈雜，海面還有爆破聲響，現場卻有飛鳥啣枝慢飛到艦上。經鏡頭追蹤，發現軍艦上有鳥築巢。

民俗認為喜鵲築巢象徵「喜事到」。而大湖艦上由粗細枝椏構成的鳥巢，架構於桅桿護蓋下，周邊有人員攀爬梯，目視已接近「完工」。本報鏡頭捕捉到公母鳥分立窩巢兩側，護衛「家園」。

大湖艦1942年下水，於1977年退役後同年由美方於夏威夷移交我國，船齡至今已高達79歲，與ARS556大屯艦是海軍唯二的專業救難艦。

將領表示，大湖艦約於一個月前納編春節戰備操演序列，因此在左營軍港泊港配合演練，研判當時即成為喜鵲築巢對象，期間官兵雖曾發現，但因巢中已有鳥蛋等小生命，基於愛護動物不忍移置。

海軍司令部今天也指出，大湖軍艦納編國軍「民國110年春節加強戰備」媒體邀訪活動，於靠泊左營水星碼頭期間，已發現喜鵲在桅杆下方築巢並育有雛蛋，艦上官兵基於尊重生命丶生態保育及築巢處並不影響裝備運作，經考量後，未立即實施清除。

海軍司令部說，大湖艦已規畫待幼鳥孵化離巢後，即實施清除作業。

大湖艦1942年下水，於1977年退役後同年由美方於夏威夷移交我國，船齡至今已高達79歲。記者洪哲政/攝影
大湖艦1942年下水，於1977年退役後同年由美方於夏威夷移交我國，船齡至今已高達79歲。記者洪哲政/攝影
泊港的大湖艦與水下作業大隊官兵今天實施操演，碼頭媒體記者眾多，人聲嘈雜，海面還有爆破聲響，現場卻有飛鳥啣枝慢飛到艦上。記者劉學聖/攝影
泊港的大湖艦與水下作業大隊官兵今天實施操演，碼頭媒體記者眾多，人聲嘈雜，海面還有爆破聲響，現場卻有飛鳥啣枝慢飛到艦上。記者劉學聖/攝影
本報鏡頭捕捉到公母鳥在大湖艦上分立窩巢兩側，護衛「家園」。記者劉學聖/攝影
本報鏡頭捕捉到公母鳥在大湖艦上分立窩巢兩側，護衛「家園」。記者劉學聖/攝影

海軍 軍艦

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