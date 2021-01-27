獨／太久沒出港？左營軍港驚見喜鵲築愛巢

共軍頻頻擾台，我國軍高度關注。海軍今天邀請媒體到左營軍港採訪春節加強戰備演練，海軍展示包括水下搜救作業、布雷及偵雷操演及反特攻演練等項目，展練平時訓練精實成果，現場還有十分震撼的水雷爆破及高速突擊艇動態演練。 雖然演習十分精彩，記者卻發現其中一艘552大湖軍艦桅桿上竟有一對喜鵲築愛巢，公鳥不斷叼著樹枝來回築巢，母鳥則在一旁警戒，令人聯想是否這艘軍艦是靠港太久沒有出港，連鳥類都來築巢？ 海軍今天邀請媒體到左營軍港參訪春節加強戰備演練，記者發現其中一艘參與操演的552大湖軍艦桅桿上有一對喜鵲在上面築巢，也讓人聯想是否是太久沒有出港才有鳥類築巢。記者劉學聖／攝影海軍今天邀請媒體到左營軍港參訪春節加強戰備演練，記者發現其中一艘參與操演的552大湖軍艦桅桿上有一對喜鵲在上面築巢，也讓人聯想是否是太久沒有出港才有鳥類築巢。記者劉學聖／攝影海軍今天邀請媒體到左營軍港參訪春節加強戰備演練，記者發現其中一艘參與操演的552大湖軍艦桅桿上有一對喜鵲在上面築巢，也讓人聯想是否是太久沒有出港才有鳥類築巢。記者劉學聖／攝影海軍今天邀請媒體到左營軍港參訪春節加強戰備演練，記者發現其中一艘參與操演的552大湖軍艦桅桿上有一對喜鵲在上面築巢，也讓人聯想是否是太久沒有出港才有鳥類築巢，圖為海軍大湖軍艦。記者劉學聖／攝影海軍今天邀請媒體到左營軍港參訪春節加強戰備演練，記者發現其中一艘參與操演的552大湖軍艦桅桿上有一對喜鵲在上面築巢，也讓人聯想是否是太久沒有出港才有鳥類築巢，圖為正在進行水下作業的大湖軍艦。記者劉學聖／攝影 軍艦 海軍 國軍
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