獨／太久沒出港？左營軍港驚見喜鵲築愛巢

共軍頻頻擾台，我國軍高度關注。海軍今天邀請媒體到左營軍港採訪春節加強戰備演練，海軍展示包括水下搜救作業、布雷及偵雷操演及反特攻演練等項目，展練平時訓練精實成果，現場還有十分震撼的水雷爆破及高速突擊艇動態演練。

雖然演習十分精彩，記者卻發現其中一艘552大湖軍艦桅桿上竟有一對喜鵲築愛巢，公鳥不斷叼著樹枝來回築巢，母鳥則在一旁警戒，令人聯想是否這艘軍艦是靠港太久沒有出港，連鳥類都來築巢？