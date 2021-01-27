快訊

北北桃醫院停止開放探病到2月9日 陪病者仍為1人

本土連3天「+0」 境外病例3確診來自菲律賓、緬甸及美國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海軍蛙人兄妹檔 任毅、任婕亮相

聯合報 / 記者洪哲政／高雄即時報導
海軍上午在左營軍港實施春節戰備操演，同在水下作業大隊械彈處理中隊服役的任毅（右）、任婕兄妹對外亮相，是海軍唯一的蛙人兄妹檔。記者劉學聖/攝影
海軍上午在左營軍港實施春節戰備操演，同在水下作業大隊械彈處理中隊服役的任毅（右）、任婕兄妹對外亮相，是海軍唯一的蛙人兄妹檔。記者劉學聖/攝影

海軍上午在左營軍港實施春節戰備操演，同在水下作業大隊械彈處理中隊服役的任毅、任婕兄妹對外亮相，是海軍唯一的蛙人兄妹檔。

在海軍水下作業大隊械彈處理中隊擔任水械上士的任毅表示，從小受父親在海軍工作的影響，對海軍生活充滿著想像，高職畢業後即報考加入志願役士兵行列，起初在艦艇單位服務時，因緣際會下得知海軍水下作業大隊在招募新血，在平時他就有運動習慣、也熱愛挑戰，因此毫不考慮報名參加訓練並且通過測驗，成為合格的水下作業大隊成員，目前在單位主要負責潛水裝備管理，也曾執行過靶船爆沉、靶機回收、傘訓等任務，獲取不少寶貴的經驗與回憶 。

同在水下作業大隊第一作業隊補給上兵任婕也說，在哥哥從軍後，常聽哥哥談論平時的工作內容 ，引起她的興趣，雖然母親和哥哥告訴她從軍與一般工作的內容及性質非常不同，並沒有想像中簡單，但在經過慎重考慮後，仍決心加入海軍，以哥哥為目標邁進，一步步地學習精進。

任婕說，她個人目前在單位負責各項行政業務及執行水下作業，如清潔軍艦海底門、檢查俥葉大軸及堵漏等作業；未來規劃依續完成水面供氣班、氦氧潛水班以及EOD專精班等訓練 ，持續加強自己的體能及潛水專業等知識面對每一項挑戰。

任婕去年在蛙人克難周時，由胞兄任毅為她釘上象徵合格水下作業士的金龍徽，被詢及當時心情，她說，前一晚才知要胞兄為她進行象徵合格的儀式，她心裡只知不管身體多疲累，拚盡全力也要在各項考驗科目中攻抵哥哥所在的站台，接受這份榮譽。

海軍

延伸閱讀

海軍宣示朝海上支隊與近岸兵力雙軌發展 支持國防自主

美造岸置魚叉挑戰 海軍國造機動飛彈車匿蹤迷彩亮相

海軍加強戰備 海陸M109新式特種作戰突擊艇首曝光

海軍蒼穹機動雷達車組首曝光 偵搜距離可達130浬

相關新聞

海軍蛙人兄妹檔 任毅、任婕亮相

海軍上午在左營軍港實施春節戰備操演，同在水下作業大隊械彈處理中隊服役的任毅、任婕兄妹對外亮相，是海軍唯一的蛙人兄妹檔。

海軍宣示朝海上支隊與近岸兵力雙軌發展 支持國防自主

海軍上午在左營軍港實施春節戰備操演，同時展示海軍近五年來採購國造武器裝備的重要項目，包括「蒼穹專案」遠程雷達車組與雄二、...

美造岸置魚叉挑戰 海軍國造機動飛彈車匿蹤迷彩亮相

海軍今天在左營軍港展出向中科院採購的雄二、雄三陸射機動飛彈車，另包括射控指管車、通信中繼車與衛星通訊維星車，構成完整陸射...

海軍加強戰備 海陸M109新式特種作戰突擊艇首曝光

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊的國造M109新式特種作戰突擊艇今天首度曝光，18艘突擊艇將配置在蘇澳、左營、烏坵、馬公等地。

海軍蒼穹機動雷達車組首曝光 偵搜距離可達130浬

海軍今天在左營軍港實施春節期間加強戰備操演，首度展示海軍蒼穹專案國造遠程機動雷達車組，系統依陣地高度偵搜距離可達130浬...

海軍不對稱特攻作戰爆破敵艦 無線遙控引爆器曝光

海軍今天在左營軍港實施戰備操演，模擬外海錨泊商船疑似遭攻擊爆炸沉沒，海軍派遣南部拖救待命艦搭載水下作業組人員，攜帶潛水鐘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。