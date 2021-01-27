海軍蛙人兄妹檔 任毅、任婕亮相

海軍上午在左營軍港實施春節戰備操演，同在水下作業大隊械彈處理中隊服役的任毅、任婕兄妹對外亮相，是海軍唯一的蛙人兄妹檔。

在海軍水下作業大隊械彈處理中隊擔任水械上士的任毅表示，從小受父親在海軍工作的影響，對海軍生活充滿著想像，高職畢業後即報考加入志願役士兵行列，起初在艦艇單位服務時，因緣際會下得知海軍水下作業大隊在招募新血，在平時他就有運動習慣、也熱愛挑戰，因此毫不考慮報名參加訓練並且通過測驗，成為合格的水下作業大隊成員，目前在單位主要負責潛水裝備管理，也曾執行過靶船爆沉、靶機回收、傘訓等任務，獲取不少寶貴的經驗與回憶 。

同在水下作業大隊第一作業隊補給上兵任婕也說，在哥哥從軍後，常聽哥哥談論平時的工作內容 ，引起她的興趣，雖然母親和哥哥告訴她從軍與一般工作的內容及性質非常不同，並沒有想像中簡單，但在經過慎重考慮後，仍決心加入海軍，以哥哥為目標邁進，一步步地學習精進。

任婕說，她個人目前在單位負責各項行政業務及執行水下作業，如清潔軍艦海底門、檢查俥葉大軸及堵漏等作業；未來規劃依續完成水面供氣班、氦氧潛水班以及EOD專精班等訓練 ，持續加強自己的體能及潛水專業等知識面對每一項挑戰。

任婕去年在蛙人克難周時，由胞兄任毅為她釘上象徵合格水下作業士的金龍徽，被詢及當時心情，她說，前一晚才知要胞兄為她進行象徵合格的儀式，她心裡只知不管身體多疲累，拚盡全力也要在各項考驗科目中攻抵哥哥所在的站台，接受這份榮譽。