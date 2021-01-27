海軍宣示朝海上支隊與近岸兵力雙軌發展 支持國防自主

海軍上午在左營軍港實施春節戰備操演，同時展示海軍近五年來採購國造武器裝備的重要項目，包括「蒼穹專案」遠程雷達車組與雄二、雄三機動發射車組，海軍今日宣示將朝向海上支隊與近岸兵力雙軌發展。海軍艦隊指揮部副指揮官郭治國上午則表示，海軍今日展出的國造不對稱作戰裝備，將持續接裝、陸續成軍，結合國艦國造案，全力支持國防自主。

海軍上午動員海軍永豐級艦、大字型艦、布雷作業大隊、水下作業大隊等海空兵力，實施難船浮揚、防禦性布雷、水雷偵測、空中觀雷、水雷爆破及反特攻作戰等操演，新近驗收完成的M109新式特種作戰突擊艇海在近海展現特攻能力。海軍並於東登碼頭集訓場靜態展示500機動雷達車組、機動飛彈車組與陸戰隊水域作戰裝備。

國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，海軍編列136億台幣，採購91輛雄二、雄三飛彈機動發射車，同時規畫在台灣北、中、南、東海鋒大隊所屬基地附近，新建設「海鋒機動飛彈車」基地。另外編列約500億元機密預算，採購100套美製陸基反艦飛彈，外界懷疑將排擠國造飛彈量產計畫，實際上部分預算包括機動飛彈車一案部分預算，已因此案需延遲執行。而岸置兵力勢也需增加。

遠程機動雷達車、機動飛彈車為中科院自製研發裝備，M109新式特種作戰突擊艇則為國內廠商研製。郭治國表示，今天展出裝備均為海軍不對稱作戰戰力，相關專案後續將持續接裝，結合承海、鴻運專案等國艦國造案，全力支持國防自主政策。