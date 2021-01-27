美造岸置魚叉挑戰 海軍國造機動飛彈車匿蹤迷彩亮相

海軍今天在左營軍港展出向中科院採購的雄二、雄三陸射機動飛彈車，另包括射控指管車、通信中繼車與衛星通訊維星車，構成完整陸射反艦飛彈車組。

海軍上午在左營港採移地訓練方式，實施難船浮揚、防禦布雷、水雷偵測、 空中觀雷、水雷爆破及反特攻作戰等操演。

國軍近年大舉投入飛彈機動化籌建任務，海軍向中科院採購機動飛彈車，計畫籌建機動飛彈發射系統七類91輛車、產製雄二飛彈36枚及延壽雄二飛彈50枚，將配合原有固定陣地，依作戰進程調整機動位置，總預算達136億8350萬5000元。

國軍明年對美採購岸置魚叉飛彈，海軍原向中科院採購雄風二、三型機動飛彈車，預算執行遭到延遲，原規畫今年執行30億6805萬2000元，用於籌建機動與陣地系統與緊急發射裝備的預算，去年8月決定將其中近7億元延後，年度預算改為23億6805萬餘元，被延遲執行的預算額度，延後到民國112年最後一個年度執行。

海軍陳列裝備顯示，海軍陸續接收中科院產製的機動飛彈車。機動飛彈車可裝載雄二及雄三飛彈彈箱，具有抗近紅外線與雷達偵照的偽裝設施，發電機可連續供電50小時以上，液壓系統可提高放列及撤收速度，增加機動能力。