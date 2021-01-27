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海軍蒼穹機動雷達車組首曝光 偵搜距離可達130浬
海軍今天在左營軍港實施春節期間加強戰備操演，首度展示海軍蒼穹專案國造遠程機動雷達車組，系統依陣地高度偵搜距離可達130浬以上，能偵獲水面目標，傳送至作業車，整合海軍作戰指管的聯成系統運用。
為使聯合監偵形成縱深，爭取預警時間，各遠程雷達站遭受敵軍攻擊時，具備備援手段，持續執行聯合監偵預警任務，海軍民國104年完成建案程序，以蒼穹專案為名，編列4億5886萬4000元預算，在106年到110年委由中科院籌建遠程機動雷達車組，作為接替海軍遠程雷達戰損後的戰力保存方案，使海軍固定中遠程雷達都有備援系統。
海洋監偵指揮部有2001型機動雷達車7組，都屬中程雷達車，無法取代現有遠程雷達站的功能，新成軍的遠程雷達車隊，可接替全台各地對海遠程雷達如三芝雷達站的功能。
海軍展示的蒼穹遠程機動雷達車組，隸屬機動雷達中隊，包括作業車、天線裝備車、天線載運車，另搭配衛星與網絡通訊功能的維星通訊車、微波通訊車。
作業車整合衛星、微波訊號及通訊雷達裝備掌握水面目標，運用指管通資情監偵系統，具作戰指管功能。天線裝備車配備遠程平面搜索雷達，依陣地高度偵搜距離，可達130浬以上，偵獲水面目標傳送至作業車整合聯成系統運用。天線運載車載運遠程雷達天線，配置液壓式吊桿，可吊掛雷達天線安裝至裝備車；另配備600公升柴油儲存櫃，可整補各車輛油料所需。
海軍機動雷達偵搜中隊隸屬海軍海洋監偵指揮部，下轄北、中、南、東部及外離島計5001、2001、601及電戰截收車等車組，分布台、澎、金、馬、東引等地區，構成雷達站完整雷情接替任務。因應全般制海作戰的任務需求，運用機動特性，指定時間、地點、執行水面及對敵電磁波頻譜的偵搜，依令執行戰管任務及情傳比對，發揮整體戰力。
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