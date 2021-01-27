快訊

評／立足審判之外的法官倫理？從司法風紀案談操守的悖論

列車長收到隔離通知？ 台鐵5點聲明證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

海軍不對稱特攻作戰爆破敵艦 無線遙控引爆器曝光

聯合報 / 記者洪哲政／高雄即時報導
海軍今天在左營軍港實施戰備操演，模擬左高外海錨泊商船疑似遭攻擊爆炸沉沒，海軍派遣南部拖救待命艦搭載水下作業組人員，攜帶潛水鐘及浮力袋等救難裝備前往救援。記者洪哲政/攝影
海軍今天在左營軍港實施戰備操演，模擬左高外海錨泊商船疑似遭攻擊爆炸沉沒，海軍派遣南部拖救待命艦搭載水下作業組人員，攜帶潛水鐘及浮力袋等救難裝備前往救援。記者洪哲政/攝影

海軍今天在左營軍港實施戰備操演，模擬外海錨泊商船疑似遭攻擊爆炸沉沒，海軍派遣南部拖救待命艦搭載水下作業組人員，攜帶潛水鐘及浮力袋等救難裝備前往救援。擔綱操演的「海軍水下作業大隊」在現場同展出特攻作戰用的無線遙控引爆器，可於四公里外遙控爆破目標。

水下作業大隊隸屬192艦隊，今日在現場除範使用沉重的潛水裝備模擬深海救援，潛水員可藉由潛水鐘進入水下，海軍披露最大作業深度可達1000呎、304.8公尺。現場同時展出減壓艙、浮力袋、水中電焊切割機與循環式水肺等裝備。

海軍並安排三艘布雷艇，在港內示範防禦性布雷。

而海軍因應不對稱特種作戰需求，引進操作範圍可超過2000公尺的手持聲納，在水下搜索不明物體；另外還公布敏感的無線遙控引爆器。

海軍說明資料指出，這是一種可以測試以及觸發指定物品並使其爆炸的遙控系統，包含一個控制模組及五個遙控擊發模組，在指令下達後或在紅外線感應後，使之爆炸，屬於特種部隊和EOD人員使用的系統，最大操作距離為4公里。

水下作業大隊公布無線遥控引爆器、爆破電線、電雷管及導爆索、藥包等全套爆破設施。記者洪哲政/攝影
水下作業大隊公布無線遥控引爆器、爆破電線、電雷管及導爆索、藥包等全套爆破設施。記者洪哲政/攝影
海軍水下作業大隊公布敏感的無線遙控引爆器。記者洪哲政/攝影
海軍水下作業大隊公布敏感的無線遙控引爆器。記者洪哲政/攝影
水下作業大隊隸屬192艦隊，今日在現場除範使用沉重的潛水裝備模擬深海救援。記者洪哲政/攝影
水下作業大隊隸屬192艦隊，今日在現場除範使用沉重的潛水裝備模擬深海救援。記者洪哲政/攝影

海軍 爆炸 特種部隊

延伸閱讀

導入動畫、互動遊戲「智能點雲運算」重建竹市古蹟風貌

監控共機最前線 空軍耗鉅資強化鵝鑾鼻雷達站住用設施

基隆天顯宮流傳神蹟 軍人信徒多又稱將軍廟

提案凍結海軍伙食委外費惹議 國民黨團3理由說分明

相關新聞

海軍不對稱特攻作戰爆破敵艦 無線遙控引爆器曝光

海軍今天在左營軍港實施戰備操演，模擬外海錨泊商船疑似遭攻擊爆炸沉沒，海軍派遣南部拖救待命艦搭載水下作業組人員，攜帶潛水鐘...

防共軍侵台 美前國防官員籲華府做4件事

美國前國防部官員柯伯吉投書華爾街日報，敦促華府以加強情報蒐集、飛彈部署、軍力調度及定期操演嚇阻北京對台動武，避免美國喪失...

【專家之眼】檢視美國大選期間 美中台空中博弈之得失

本文係觀察2020年9月16日至2021年1月25日止，中華民國國防部空軍司令部及中國南海戰略態勢感知計劃（SCS Pr...

共機擾台 我空軍秀戰備

共軍頻擾台，空軍昨天開放媒體採訪制敵第一線的空軍第一聯隊台南基地，除由IDF戰機展示被我方視為戰略武器的萬劍飛彈實彈潛力...

共軍快慢機種兵分三路 今襲擾我西南防空識別區

空軍台南聯隊今日實施春節戰備操演，過程間基地有IDF戰機升空執行戰備。國防部今天公布中共解放軍進入我西南空域活動情況，共...

避免擦槍走火 國軍本月起展開全軍新戰備規定驗測

面對共軍挑釁，國防部特別針對「經常戰備時期突發狀況處置規定」兩度進行「補充規定」與「增修訂」，避免擦槍走火。國防部宣布，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。