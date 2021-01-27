海軍不對稱特攻作戰爆破敵艦 無線遙控引爆器曝光

海軍今天在左營軍港實施戰備操演，模擬外海錨泊商船疑似遭攻擊爆炸沉沒，海軍派遣南部拖救待命艦搭載水下作業組人員，攜帶潛水鐘及浮力袋等救難裝備前往救援。擔綱操演的「海軍水下作業大隊」在現場同展出特攻作戰用的無線遙控引爆器，可於四公里外遙控爆破目標。

水下作業大隊隸屬192艦隊，今日在現場除範使用沉重的潛水裝備模擬深海救援，潛水員可藉由潛水鐘進入水下，海軍披露最大作業深度可達1000呎、304.8公尺。現場同時展出減壓艙、浮力袋、水中電焊切割機與循環式水肺等裝備。

海軍並安排三艘布雷艇，在港內示範防禦性布雷。

而海軍因應不對稱特種作戰需求，引進操作範圍可超過2000公尺的手持聲納，在水下搜索不明物體；另外還公布敏感的無線遙控引爆器。