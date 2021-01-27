【專家之眼】檢視美國大選期間 美中台空中博弈之得失

本文係觀察2020年9月16日至2021年1月25日止，中華民國國防部空軍司令部及中國南海戰略態勢感知計劃（SCS Probing Initiative）推文，評論台海周邊地區的空中博弈。

2020年美國總統大選期間，不再遵循1972至1979年所簽訂的「一法、三公報」，派遣現職官員訪台、提高對台軍售、解除在美台關係上的往來限制等，牽動美、中、台三方空中角力。

美軍印太戰區的軍事行動有：勇敢盾牌軍事演習、銳劍-21（Keen Sword 21）陸海空聯合軍事演習、航艦以航行自由為名進出南海等；另在大陸沿海周邊派遣戰機巡弋，包括：空軍B-1Bs機1架次、C-32A機1架次、C-37A機1架次、E-8C機3架次、RC-135W機11架次、KC-135R/Ts機7架次、KC-135機3架次、U-2A機1架次、U-2S機1架次；海軍C-2A機2架次、E-2C機1架次、EP-3E機12架次、P-8A機9架次、P-8As機13架次、RC-135S機2架次、MQ-4C機8架次；陸軍CL-604機11架次，合計87架次。

共軍相應在黃海、台海、渤海軍、古雷半島東側海域、東海地區進行軍演和實彈訓練，更拒絕參加美印太總部海上軍事安全磋商機制視訊會議。同時派遣戰機在台海巡弋，計運-9通信對抗機11架次、運-8技術偵察機25架次、運-8電偵機3架次、運-8遠干機25架次、運-8反潛機73架次、空警-500機3架次、轟-6K機12架次、蘇愷-30機4架次、殲-16機30架次、殲-11機6架次、殲-10機14架次，合計206架次。其中最為突出的是：2020年9月18至19日，由反潛、轟-6K、殲16、殲11、殲10組合的18+19架次多點突破海峽中線行動，及2021年1月23至24日，由技術偵察、反潛機、轟-6K、蘇愷-30機、殲16機所組成的13+15架次抗擊航母編隊行動。

在戰術研析方面得出：美方任主動方，逐步選用僱傭軍、無人機取代傳統空中力量，行抵近偵察，然對第一島鏈突發事件，少有兵力應處。

共軍按計畫時程，一次兩天執行針對性的襲撓與阻滯行動，逐次拓展空疆。預警機為聯合作戰的領頭羊，一旦出海，後續定有各種機型與編隊行動。反制美航母戰鬥群採「偵打一體」編隊，各司偵察、制壓、打擊等任務，其中4批8架轟-6K為主力。

國軍為防守方，力有未逮、捉襟見肘，派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監，形成軍事上的疲於奔命。

進一步檢視三方戰略競逐，可以看出各方得失：美國販售台灣武器裝備獲利50.5億美元；刺激中共軍事冒進，來抵制美軍在中國大陸周邊海空域的行動，失去仲裁兩岸衝突的制高地位。

中共審機創勢於2020年9月21日中國外交部宣佈：不存在所謂的「海峽中線」，打破1999年兩國論後美國對台海的軍事仲裁，改變台海現狀，進一步壓縮台灣生存空間，升高美中衝突。

台灣贏得美國政府的支持，但付出更高額的軍費與防衛代價，且加速空中戰力損耗，難怪國軍急著要求整合地空通信裝備。

綜整三方空中此番博弈得失，在此疫病持續升溫之際，各方領導者當以人民生計為重，用智慧化解爭議，維持地區和平與安定！