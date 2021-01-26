空軍拒敵一線增加部署萬劍彈 強化壓制打擊戰力

空軍第一聯隊台南基地上午全程展示中科院自製萬劍飛彈潛力裝掛，萬劍彈自基地由中科院設計新建的特種彈庫裝載，機動至警戒機堡裝掛在IDF戰機上。現場計時初粗，地勤約七分鐘半，即能同時完成一至兩枚萬劍彈實彈與包括兩枚9P4響尾蛇、加滿油料等全機整備，恢復戰力。

而現場披露萬劍彈實彈最新序號，顯示空軍在第一線增加部署此一彈種。

空軍第一戰術戰鬥機聯隊今天實施「國軍110年春節加強戰備媒體參訪」，公布萬劍彈實彈裝載在自彈庫駛出的舉彈車，一路行駛至機堡進行裝掛，開放的機堡現場即可見新建雄偉特種彈庫一景。

據了解，包括天劍一型、二型空對空飛彈、萬劍彈，在台南、台中清泉崗都各自建設有抗炸彈庫。

空軍現場實施裝掛的萬劍彈實彈批號顯示為109年，另架實施滑行的IDF戰機裝掛的萬劍彈則顯示為106年。批號顯示空軍在一線進駐更多萬劍彈強化壓制的戰備能力。