避免擦槍走火 國軍本月起展開全軍新戰備規定驗測

面對共軍挑釁，國防部特別針對「經常戰備時期突發狀況處置規定」兩度進行「補充規定」與「增修訂」，避免擦槍走火。國防部宣布，將於本月起編組赴國軍各營區、基地展開驗測。

空軍台南基地今日展示擔負戰備的IDF戰機機隊戰力，特別示範屬大面積破壞的萬劍彈實彈裝掛，示威秀肌肉意義十足。

但官員透露，面對共軍挑釁，國防部去年已特別針對「經常戰備時期突發狀況處置規定」兩度進行「補充規定」與「增修訂」，要求戰備飛官熟讀，精確掌握「平戰轉換」時機，確保執行任務不會擦槍走火。

國防部下達指示，針對國軍平時、平戰轉換的戰備整備與應對規定的「經常戰備時期突發狀況處置規定」新訂內容與「台澎防衛作戰國軍戰備規定」，三軍各級正副主官、作戰情報主管、幕僚與戰備人員均須熟讀，本月起將專案編組方式，針對營連級以上單位正、副主官、作戰情報主管幕僚實施測驗。

面對共機不斷入侵西南空域，不僅空軍承受戰備壓力，海軍艦艇、陸軍野戰防空部隊也要依令執行戰備反制。領導幹部同樣也須接受相關規定驗測。