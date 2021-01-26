飛官熟讀平戰轉換規定 台南IDF機砲彈藥滿載箝制共機

共軍長期派機進入我西南空域挑釁我空防，空軍上午開放專責投入海峽中線與西南空域驅離、監控共機任務的空軍第一聯隊台南基地，展示由IDF戰機掛載、被我方視為戰略武器的萬劍飛彈實彈潛力裝掛。IDF戰機警戒機目前均以「CDS GUN FULL」（機砲彈藥滿載），搭配空對空飛彈升空執行接敵戰備。

而面對共軍挑釁，國防部特別針對「經常戰備時期突發狀況處置規定」兩度進行「補充規定」與「增修訂」，要求戰備飛官熟讀，精確掌握「平戰轉換」時機，各作戰區也重新檢討防空戰力，因應當前敵情。

空軍情資披露，IDF戰機自台南升空執行任務時，至少須面對共軍四個以上S300防空飛彈陣地的威脅，共軍同時在相關西南海域部署南海艦隊所屬052B導彈驅逐艦與022型導彈快艇，前者經常以防空飛彈系統對我進行雷達掃瞄。而因應共軍威脅，IDF戰機前進部署澎湖馬公的「天駒任務」，由半年轉為全年，目前由台中三聯隊IDF戰機進駐。空軍台南聯隊長陳世輝表示，台南基地目前有兩條跑道專為戰機升空接敵使用，加上馬公一條跑道，跑道數量有效提升空中用兵彈性。

台南基地上午展示擔負戰備的IDF戰機自警戒室機堡緊急起飛，同時示範萬劍彈潛力裝掛。萬劍彈自基地由中科院設計興建的特種彈庫裝載，機動至機堡展開裝掛，現場計時約7分鐘半，即能完成一枚彈裝掛與全機整備。空軍並展示十機同時進行整備的地勤能量。

而現場擔負警戒任務的IDF戰備機，掛載武器彈藥包括兩枚天劍二型飛彈、兩枚AIM-9P4響尾蛇飛彈，火神機砲則滿載彈藥「CDS GUN FULL」。

空軍第一聯隊政戰主任李慶熙表示，IDF戰機屬多功能戰力，具備對空、對地作戰性能，中科院研製的萬劍彈目前用於制壓作戰，可對地對海面目標進行攻擊，屬於散彈型大面積的制壓武器。戰備作為由空軍作戰指揮部下令執行，依令完成各項戰備整備。

李慶熙說，IDF戰機執行5分鐘警戒任務，應對空中威脅。在空進行接敵或驅離任務。在敵情嚴重情況下，台南基地肩負任務多，同時擔負戰備、戰術精進與新一代高教機初階教官換訓等任務，基地空軍健兒均能戮力達成任務。目前IDF機隊空勤與地勤能量均能因應任務，空防安全沒有問題。

而共機近期密集侵擾我西南空域防空識別區（ＡＤＩＺ），甚至在深夜襲擾。空軍內部稱，空軍第一聯隊IDF機隊，去年6月份全機隊飛行時數，有一半時間都投入在海峽中線與西南空域驅離、監控共機，飛行員面對共機空中挑釁狀況，官員透露，國防部特別針對「經常戰備時期突發狀況處置規定」進行補充規定與增修訂。