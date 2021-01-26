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影／IDF戰機秀肌肉展示萬劍彈掛載 宣示保衛台海

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
台南空軍第一聯隊今天展示IDF經國號戰機掛載萬劍彈作業，還可掛載兩枚響尾蛇飛彈。記者劉學聖／攝影
台南空軍第一聯隊今天展示IDF經國號戰機掛載萬劍彈作業，還可掛載兩枚響尾蛇飛彈。記者劉學聖／攝影

中共軍機近來接連入侵我西南防空識別區，挑釁意味十足，距離最近的台南空軍第一聯隊今天上午邀請媒體參訪，並展示最受矚目的IDF經國號戰機「萬劍彈」掛載作業，軍方表示IDF不但是台灣唯一一架可以直接掛萬劍彈的戰機，而萬劍彈一枚就可以摧毀敵人的船團或機場跑道，讓敵人不趕冒進。

軍方表示IDF戰機在高空發射萬劍彈抵達目標區後，立刻會分成幾百枚的子母彈撒下去，整個下去尤其針對機場跑道可立即癱瘓，IDF一架最多可以掛兩枚的萬劍彈，IDF所在的新竹、澎湖天駒部隊等等，距離中國的機場非常近，萬劍彈有效射程200公里，現在中科院正打算增程到400公里。

此外空軍也展示戰機修護能量，碩大的機棚可一次維修近十架戰機，針對中共軍機近來不時侵擾我防空領域，國內許多學生也特別寄來小卡片幫國軍打氣，軍方也表示感謝民眾支持國軍，空軍也絕不會讓別人在自己的領空上耀武揚威。

台南空軍第一聯隊今天展示IDF經國號戰機掛載萬劍彈作業，地勤人員小心翼翼進行掛載。記者劉學聖／攝影
台南空軍第一聯隊今天展示IDF經國號戰機掛載萬劍彈作業，地勤人員小心翼翼進行掛載。記者劉學聖／攝影
我國的IDF經國號戰機是西南空域空防主力，經常前往驅離入侵我空域的中共軍機，國內許多學生特地寄來小卡片幫空軍加油打氣。記者劉學聖／攝影
我國的IDF經國號戰機是西南空域空防主力，經常前往驅離入侵我空域的中共軍機，國內許多學生特地寄來小卡片幫空軍加油打氣。記者劉學聖／攝影
台南空軍基地第一聯隊備勤室24小時隨時待命，接到緊急起飛命令可在五分鐘內升空前往攔截敵機。記者劉學聖／攝影
台南空軍基地第一聯隊備勤室24小時隨時待命，接到緊急起飛命令可在五分鐘內升空前往攔截敵機。記者劉學聖／攝影
台南空軍第一聯隊今天邀請媒體參訪，開放維修機棚展示維修能量，空軍修護弟兄學有專精，一次可維修近十架戰機。記者劉學聖／攝影
台南空軍第一聯隊今天邀請媒體參訪，開放維修機棚展示維修能量，空軍修護弟兄學有專精，一次可維修近十架戰機。記者劉學聖／攝影
我國的IDF經國號戰機是西南空域空防主力，經常前往驅離入侵我空域的中共軍機。記者劉學聖／攝影
我國的IDF經國號戰機是西南空域空防主力，經常前往驅離入侵我空域的中共軍機。記者劉學聖／攝影
我國的IDF經國號戰機是西南空域空防主力，經常前往驅離入侵我空域的中共軍機。記者劉學聖／攝影
我國的IDF經國號戰機是西南空域空防主力，經常前往驅離入侵我空域的中共軍機。記者劉學聖／攝影
台南空軍第一聯隊今天邀請媒體參訪，開放維修機棚展示維修能量，空軍修護弟兄學有專精，一次可維修近十架戰機。記者劉學聖／攝影
台南空軍第一聯隊今天邀請媒體參訪，開放維修機棚展示維修能量，空軍修護弟兄學有專精，一次可維修近十架戰機。記者劉學聖／攝影
我國的IDF經國號戰機是西南空域空防主力，經常前往驅離入侵我空域的中共軍機。記者劉學聖／攝影
我國的IDF經國號戰機是西南空域空防主力，經常前往驅離入侵我空域的中共軍機。記者劉學聖／攝影
我國的IDF經國號戰機是西南空域空防主力，經常前往驅離入侵我空域的中共軍機。記者劉學聖／攝影
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戰機 空軍 機場

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