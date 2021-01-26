影／IDF戰機秀肌肉展示萬劍彈掛載 宣示保衛台海

中共軍機近來接連入侵我西南防空識別區，挑釁意味十足，距離最近的台南空軍第一聯隊今天上午邀請媒體參訪，並展示最受矚目的IDF經國號戰機「萬劍彈」掛載作業，軍方表示IDF不但是台灣唯一一架可以直接掛萬劍彈的戰機，而萬劍彈一枚就可以摧毀敵人的船團或機場跑道，讓敵人不趕冒進。

軍方表示IDF戰機在高空發射萬劍彈抵達目標區後，立刻會分成幾百枚的子母彈撒下去，整個下去尤其針對機場跑道可立即癱瘓，IDF一架最多可以掛兩枚的萬劍彈，IDF所在的新竹、澎湖天駒部隊等等，距離中國的機場非常近，萬劍彈有效射程200公里，現在中科院正打算增程到400公里。