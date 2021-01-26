【專家之眼】未曾細察海空動態 胡亂妄言草率詮釋

過去數日共機在海峽西南空域密集飛航，美國航艦編隊亦現身於臺灣周邊海域，諸多政治觀察家與軍事研究者紛紛表達觀點，此時美國國務院發言人又透過社交軟體表達立場，此時不少評論都將前揭狀況相互連結，杜撰出相互對抗、嗆聲與叫陣之精彩劇本，但事實真相究竟為何，恐怕並非如此。

首先必須提醒，所有相當規模之軍事行動，其實都必須經過事先規劃與整備，特別是在實際執行階段，絕對不是一股腦地硬幹到底。更不可能如街坊鄰居相互罵戰般，針對他方某個發言，運用軍事行動展示兵力來回嘴對罵。

軍事作戰行動要講求階段，從緒戰到主作戰，直到主作戰結束後之清掃戰場與綏靖戰區。戰場狀況瞬息萬變，遂行軍事行動後戰果如何，因此要不斷實施行動後偵察以便評估戰果，並且據此調整後續作戰行動。

同樣在實施大規模軍事演習訓練時，亦是先經過小部隊分別訓練，確定各自行動都能成熟無誤後，才會再集中進行合同演練。甚至在合同演練階段，都還要不斷進行檢討，以便調整訓練課目與實施構想，期能確實達到演習訓練成果。

所以依據軍事戰機與艦艇之海空動態，特別是就其運動軌跡與運用裝備所發射信號，吾人都可判斷出此等軍事活動真正本質，同時亦可分析出實際戰力水準。軍事儎臺之戰術運動係為充分運用偵蒐裝備效能，並兼顧發揮本身所具火力；從海空機艦所處海域或空域、高度及深度，基本上就能夠判斷出其任務職能。

定翼反潛機在執行廣域水面偵巡時之巡航高度與軌跡，會與執行反潛搜索布放聲標，或是運用磁性探測儀確認水下目標時完全不同。同樣就空中電子情報偵蒐儎臺來說，遂行廣域信號源偵蒐掃描與針對指定信號源精準定位之飛航軌跡更是差異極大。

通信中繼機、預警偵蒐機與空中作戰機動指揮平臺亦有其不同盤旋飛航模式，只要從其運動軌跡，再對比其裝備所發送之電子信號，或是監聽其通聯信文，就更可確認其所正在進行中之任務項目。同樣亦可從空中戰機與艦艇運動，分析出其是否在進行對抗演練，尤其是捉對廝殺空中纏鬥，或是艦艇對抗操演近戰階段，相關軌跡更是能夠清楚辨識。

至於空中儎臺對地或是對海攻擊課目，從前導機群壓制敵空防，或是電戰機進行前導干擾，伴隨主任務機隊執行護航干擾與電子壓制，作戰全程擔任旁立式干擾，任務後戰果偵察，策應護航機在指定空域盤旋警戒，空中作戰機動指揮平臺在指定空域遂行指揮管制，其實不同機種在各空域與空層佔位及相互搭配運動，才真正是解讀共軍海空動態所要關注方向與審視焦點。

因此就目前共機在海峽西南空域活動都是各自演練，左一拳右一腿間實在是互不相關，還真看不出整個拳法套路。但是擅長於編寫故事與杜撰詮釋政治意涵之評論家們，不但是可以看出這是中南海衝著美國或是拜登叫陣，而且還能解讀出第二日再飛更多架次是在回嗆國務院發言人，甚至還可預言未來將進行何種海空演習。在此不禁要擲筆嘆服，蒲松齡只能寫得出聊齋，但這些高手們恐怕能夠寫出一本「無聊齋」囉！