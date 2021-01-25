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蔡總統「印象深刻」的畫面 軍方公布空軍雪地戰訓影片

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今天公布空軍陽明山嵩山雷達站日前在大雪封山時進行營區應變制變操演的畫面。圖/取自空軍第三雷達中隊影片
國防部今天公布空軍陽明山嵩山雷達站日前在大雪封山時進行營區應變制變操演的畫面。圖/取自空軍第三雷達中隊影片

國防部今天公布空軍陽明山嵩山雷達站日前在大雪封山時進行營區應變制變操演的影片。這是讓蔡總統今天慰勉部隊時「印象深刻」的畫面。

蔡英文總統今天上午前往北部地區慰勉「陸軍特戰指揮部北部部隊」、「陽明山嵩山雷達站」，感謝國軍堅守崗位，24小時守護海空域。

蔡總統致詞時指出，前一陣子寒流來襲，陽明山下雪的時候，她就想到應該有很多的弟兄姊妹在山上執行勤務，就很掛念大家，也特別想來看看大家的工作情況，有沒有保暖的準備，「各位在雪地中堅持訓練的身影，剛剛看到的影片，真的讓我印象非常深刻，相信也讓國人感受到，不論在何時何地，國軍都在守護我們的國家。」

國防部稍晚發布蔡總統提及「雪地中堅持訓練的身影」的影片，是空軍雷達三中隊在日前寒流襲台時紀錄部隊實施戰訓的影片，官兵在白雪靄靄中進行營區應變制變操演，也有官兵在大雪中交接衛哨的畫面。

「嵩山雷達站」位於陽明山國家公園竹子山頂，部隊宣稱「標高1099公尺」。

國防部今天公布空軍陽明山嵩山雷達站日前在大雪封山時進行營區應變制變操演的畫面。圖/取自空軍第三雷達中隊影片
國防部今天公布空軍陽明山嵩山雷達站日前在大雪封山時進行營區應變制變操演的畫面。圖/取自空軍第三雷達中隊影片
國防部今天公布空軍陽明山嵩山雷達站日前在大雪封山時進行衛哨交接的畫面。圖/取自空軍第三雷達中隊影片
國防部今天公布空軍陽明山嵩山雷達站日前在大雪封山時進行衛哨交接的畫面。圖/取自空軍第三雷達中隊影片

陽明山 空軍 陸軍 蔡英文

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