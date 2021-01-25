國軍去年偵獲近2000架共機、400艘共艦 蔡英文讚好表現

蔡英文總統今天上午前往北部地區慰勉「陸軍特戰指揮部北部部隊」、「陽明山嵩山雷達站」，感謝國軍堅守崗位，24小時守護海空域。她在「陽明山嵩山雷達站」致詞時表示，看到大家將平日扎實的訓練成果展現出來，就是讓她最開心的事情；對於去年雷達站共偵獲了將近2000架的共機及超過400艘共艦，她也稱讚是「好表現、好成績」，請大家繼續保持。

蔡總統首先抵達「陸軍特戰指揮部北部部隊」，聽取任務簡報，並視導多項戰訓實況演練；隨後前往「陽明山嵩山雷達站」視導，並實地瞭解官兵工作區及生活設施環境，並與官兵們會餐及頒發加菜金。視導部隊行程結束後，蔡總統午間續前往中央氣象局「鞍部氣象站」，聽取由氣象局鄭明典局長，說明辦公環境、大氣及酸雨監測、地震儀器、觀測坪等設備，並頒發加菜金，感謝氣象站工作同仁的辛勞付出。

蔡總統致詞時指出，前一陣子寒流來襲，陽明山下雪的時候，她就想到應該有很多的弟兄姊妹在山上執行勤務，就很掛念大家，也特別想來看看大家的工作情況，有沒有保暖的準備，「各位在雪地中堅持訓練的身影，剛剛看到的影片，真的讓我印象非常深刻，相信也讓國人感受到，不論在何時何地，國軍都在守護我們的國家。」

蔡總統說，「剛才我從山下上來，可以感受到氣溫明顯的變低。我剛剛在看你們的生活空間的時候，也感覺到比較潮濕。大家要忍耐惡劣的氣候，為我們24小時守護海空域，真的是非常辛苦。也因為有各位堅守崗位，國人才能夠如常生活，安心過年。大家都是中華民國的鋼鐵勁旅，在這裡，我要代表國人感謝各位的付出和奉獻。」

蔡總統說，上任以來，她很常到各部隊看國軍官兵，也感受到弟兄姊妹的熱情和活力，真的很感謝。但是她要跟大家說，「我來看各位，是希望讓國人了解各位的付出和貢獻，不是來增加各位的負擔。」

蔡總統說，「看到大家將平日扎實的訓練成果，展現出來，這就是讓我最開心的事情。只要看到大家堅守崗位，完美執行勤務，這就是一個三軍統帥最開心，也最放心的事情。我要拜託大家一起來完成。」

蔡總統也說，「今天我所聽到的簡報，我也可以看到各位的好表現。從去年到現在，我們的雷達站共偵獲了將近2000架的共機及超過400艘共艦，讓我們能夠迅速前往監控、驅離，全面守護海空域。我們海偵部的徐站長也很有信心地告訴我，她一定會負責好雷達監測的工作，可以放心交給她。事實上，今天我看到了幾位在崗位上工作的幹部、官兵都向我表達，他們執行勤務、執行任務有信心。我要告訴各位，看到各位的好成績，我和全體國人都很有信心，大家一定要繼續保持。」