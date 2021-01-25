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美軍U2偵察機今進入我東部防空識別區 空軍：不評論

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國空軍U2偵察機。美聯社
美國空軍U2偵察機。美聯社

根據Plane Finder等空中航跡追蹤APP資訊顯示，一架序號80-1087、疑似美軍U2S偵察機，今天進入我東部防空識別區往南飛行。空軍司令部上午表示，第三方以外他國軍機，事涉他國軍機動態，空軍沒有評論。

這架不明機今天沿東部外海往南飛行，但開放識別碼，經APP識別出其序號，為美軍U2S偵察機。這是共機連兩日在西南空域大舉出海後，第一次有美軍偵察機抵達相關空域。

根據兩套追蹤飛機軟體Flightrader 24和Plane Finder資訊，這架U2從台灣東北角外海，在1萬1萬5千公尺左右高度，沿著東部往南飛，10點即出現在東南海域，接再轉往南海方向飛行，期間進入我東部防空識別區。

解放軍機一架運-8反潛機及另一架機型不明軍機，上午也進入我西南防空識別區（ADIZ），遭我方以廣播驅離應對。

對於APP顯示美軍U2偵察機航跡，空軍司令部政戰主任陳國華上午表示，對第三方甚至第四方的他國航機，事涉他國軍機動態，空軍沒有評論。

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