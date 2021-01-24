共機大舉出海侵我西南空域 學者研判巴士海峽風雲將起

共軍繼日前派遣13架次快慢速機侵入我西南空域防空識別區（ADIZ）後，今天（24日）侵入我同一空域快速共機多達15架次，再次「刷新」今年共機擾我西南空域架次紀錄。學者認為，出海共機不僅為嚇阻航經巴士海峽的美國羅斯福號航艦，鑒於巴士海峽是日後共軍武力犯台及對美軍進行「反介入/區域拒止」作戰的兵家必爭之地，應是打算以實際行動，呼應中共領導人習近平在1月4日所頒佈開訓動員令中所強調之「深化實戰實訓」要求。為解放軍南部戰區年度例行「遠海聯合訓練編隊」舖路。

國防部今天發布中共解放軍軍機進入我西南空域活動情況，計有運8反潛機兩架次、蘇愷-30戰機兩架次、殲-16戰機四架次、殲-10戰機六架次與運8技偵機一架次，總計15架次共機，空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時也實施廣播驅離，防空飛彈追蹤監控等作為。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲表示，今天出海共機與日前組合不同，但研判皆為反艦的戰力展示，主要是針對航經巴士海峽的美國羅斯福號航艦進行反制。在政治上，則是對美國務院要求中共停止軍力恫嚇台灣聲明稿的回應。

蘇紫雲表示，觀察今天共機機群，蘇愷-30、殲-16戰機皆為空對面打擊戰機，殲-10則扮演護航角色，蘇愷-30可搭載Kh-31反艦飛彈，殲-16戰機則可搭載鷹擊-62長程反艦飛彈。他認為，共軍是以更高的航空機動力展現對美艦的「拒止」戰力。

但海軍官校軍事學科部前教官呂禮詩則研判，根據國防部公布共機航跡，其中運8技偵機向東南延伸、兩架次的運8反潛機位置最遠則已貼近防空識別區南緣，也就是更接近巴士海峽；這項蒐集巴士海峽附近海域的電子情報（ELINT）及測量與特徵情報（MASINT）的航路，極可能是解放軍南部戰區年度例行「遠海聯合訓練編隊」可能路徑。

他認為，就如同兩年多前共軍「遠海長航」一般，艦隊進行跨海區操演前，空中兵力總是會先出現，實施「海空綜合對抗操演」；演練結束後，再改編遠海聯合訓練編隊，執行「聯合突破巴士海峽作戰演習」。

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲表示，鑒於巴士海峽是日後共軍武力犯台，及對美軍進行「反介入/區域拒止」作戰的兵家必爭之地，共軍連續在此空域組織實施一定規模的體系化作戰演訓，應該是打算以實際行動，呼應習近平在1月4日所頒佈開訓動員令中所強調之「深化實戰實訓」的要求，並讓相關國家獲得共軍空中兵力已具備「確保全時待戰、隨時能戰」的能力。

揭仲也指出，共軍在美國甫完成政權交接後不久，即連續在巴士海峽空域舉行體系化作戰演訓，也不排除是在拜登國安團隊開始評估對中政策、特別是將對川普政府廢除「美台交往限制」所可能造成的影響進行檢視之際，提醒華府注意台灣問題在美中關係與區域安全方面的敏感性。

此外，揭仲認為，共軍這二天在我防空識別區西南空域的行動，顯示即便中共與美國的關係在拜登就任後可能出現緩和，在兩岸政治情勢依舊緊繃、官方互信嚴重不足的情況下，中共仍將持續對台發動「灰色地帶行為」，且頻率不會明顯減少。只是華府未來若減少對「一中政策」模糊地帶的試探、甚至衝撞，類似共軍機艦跨越海峽中線等強度較高的行為，有可能略微減少。