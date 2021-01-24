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擾我西南空域共機又爆量 15架次快慢速機刷新今年紀錄
繼昨日共軍派遣13架軍機侵入我西南空域防空識別區後，今（24日）侵入同一空域共機再度「爆量」。國防部發布中共解放軍軍機進入我西南空域活動情況，今天計有運8反潛機2架次、蘇愷-30戰機2架次、殲-16戰機4架次、殲-10戰機6架次與運8技偵機1架次，總計15架次，再次「刷新」今年共機擾我西南空域架次紀錄，是今年至今最大規模擾台。而空軍除派遣空中巡邏兵力應對外，同時也實施廣播驅離，防空飛彈追蹤監控等作為。
空軍昨（23）日發布共機動態，有1架運8反潛機、8架轟6K及4架殲16侵擾我西南防空識別區（ADIZ）。而今天出動的共機數量，較昨天更多。
根據今年空軍發布的共機動態，今年擾台的共機多為運8反潛機或運8遠干機；昨天出現大批快速機出海；而去年美國衛生部前部長阿查爾訪台，解放軍軍機殲11、殲10型機侵擾我防空識別區，國務院前次卿柯拉克訪台時，共機轟6、殲16、殲11及殲10轟炸機共18架次侵擾我西南空域，是架次最多的一次。
依國防部公布的共機航跡，進入我西南防空識別區最久的仍是運8反潛機。
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