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新軍購工業合作規定 重大軍購工合將改行政院主導

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部將於四月提出新版軍購工業合作業規定，圖為我F-16戰機。我將新採購66架F-16C/D戰機，工合額度受矚。圖／軍聞社
國防部將於四月提出新版軍購工業合作業規定，圖為我F-16戰機。我將新採購66架F-16C/D戰機，工合額度受矚。圖／軍聞社

國防部將於四月提出新版軍購工業合作業規定，國防部今天證實表示，為有效運用工合資源，未來納入兵力整建計畫軍購項目所涉工業合作，將不再固定匡列外商實際獲得合約金額40%承諾額度，而改以「談多少、做多少」的務實方案，彈性執行工合計畫，期以合理軍購預算引進高階技術，提升工合效益，達成國防自主目標。而未來重大軍購個案，工業合作執行將提升到行政院層級。

媒體報導，總統蔡英文近期於國防軍事會談拍板，軍購案將取消以工業合作（工合）協議書，匡列軍購價款40％，折換「工合點數」（美元點）的制度；未來爭取關鍵技術移轉時，將以「談多少，做多少」原則，列入軍購案成本，直接編列預算支付。國防部預計於四月提出新版工合作業規定，工合小組將提升至行政院層級。

國防部今天表示，為有效運用工合資源，未來工業合作將不再固定匡列外商實際獲得合約金額40%承諾額度，改以更務實的方案彈性執行工合計畫，期以合理軍購預算引進高階技術，提升工合效益，達成國防自主目標。

國防部說，新制工合是以「五年兵力整建計畫」為作業依據，未來納入兵力整建計畫軍購項目，即依建案單位工合需求，與潛在外商啟動技轉談判，秉「談多少、做多少」原則，取代以往固定工合額度比例，務實彈性執行工合計畫，提升工合技轉效益。

至於工合小組將提升至行政院層級，國防部表示，我國自82年起推動工業合作，99年設置「經濟部國防部工業合作政策指導會」，後續仍由經濟部與國防部以「產業結構優化」與「國防能量自主」為目標，共同推動相關任務。

但國防部進一步指出，工業合作執行過程，由國防部與經濟部分別整合需求後，經濟部負責協議書與個案計畫簽署，因此新版工合規定仍維持由經濟部及國防部共同推動；另為落實國防自主，爭取關鍵技術釋出，建立完整修能及國內產業鍊，針對重大個案，將由行政院整合國家力量共同積極爭取。

國防部 行政院

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